Главная Финансы На 1000 грн больше — кто из пенсионеров имеет право на доплату

На 1000 грн больше — кто из пенсионеров имеет право на доплату

Ua ru
Дата публикации 4 октября 2025 06:10
Пенсии в 2025 году — кто и как может оформить надбавку в почти 1000 грн
Человек держит кошелек и деньги. Фото: Новини.LIVE

Украинское законодательство предусматривает предоставление финансовой поддержки пожилым людям, у которых нет детей или внуков, однако нуждаются в регулярной помощи. Известно, каков размер соответствующей доплаты к пенсии, какие необходимы документы и как оформить в 2025 году.

Об этом рассказывает редакция Новини.LIVE со ссылкой на закон №646-IX.

Читайте также:

Надбавка к пенсии для одиноких граждан

Согласно закону "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий для отдельных категорий лиц", на государственную доплату на уход могут рассчитывать пенсионеры, которые в преклонном возрасте остались без поддержки родных.

Одиноким пенсионер считается, если достиг пенсионного возраста, не имеет трудоспособных родных, которые по закону должны его содержать. Речь идет о совершеннолетних детях, внуках, правнуках.

Для получения дополнительной выплаты для одиноких лиц, нуждающихся в постороннем уходе, нужно подтвердить соответствующий статус в Пенсионном фонде и предоставить медицинские документы, свидетельствующие о необходимости в поддержке.

Необходимость регулярного постороннего ухода должна быть подтверждена заключением врачебно-консультативной комиссии (ВКК).

Также выплата предоставляется, если человек получает пенсию по возрасту, а не пенсию по инвалидности.

Кроме того, обратиться за такой выплатой могут исключительно граждане, достигшие 80-летия.

Размер надбавки гражданам, нуждающимся в постороннем уходе

Согласно закону, одиноким пенсионерам, нуждающимся в регулярном уходе, предусмотрена ежемесячная доплата к пенсии. Она зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Такая надбавка равна 40% от его размера, установленного на начало года.

Граждане в 2025 году могут рассчитывать на сумму в 944 грн, ведь прожиточный минимум составляет 2,36 тыс. грн.

Для того, чтобы оформить соответствующую доплату, необходимо прежде всего обратиться в медицинское учреждение. Врачи должны выдать медицинское заключение о необходимости регулярного постороннего ухода.

После этого нужно подать заявление в Пенсионный фонд, заранее подготовив такой пакет документов:

  1. Паспорт гражданина.
  2. Идентификационный код.
  3. Медицинское заключение, подтверждающее потребность в постоянном уходе.
  4. Подтвердить отсутствие других выплат по инвалидности.

Ранее мы писали, что в октябре повышение пенсии не ожидается. Известно, какие государство гарантирует минимальные и максимальные выплаты в этом месяце.

Еще рассказывали, что жена имеет право на пенсию своего мужа-военнослужащего. Им могут воспользоваться через месяц с даты внесения данных о его исчезновении в Единый реестр досудебных расследований.

выплаты пенсии деньги пенсионеры денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
