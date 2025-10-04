Пенсії у 2025 році — хто і як може оформити надбавку у майже 1000 грн

Людина тримає гаманець та гроші. Фото: Новини.LIVE

Українське законодавство передбачає надання фінансової підтримки людям похилого віку, у яких немає дітей або онуків, однак потребують регулярної допомоги. Відомо, який розмір відповідної доплати до пенсії, які необхідні документи та як оформити у 2025 році.

Про це розповідає редакція Новини.LIVE із посиланням на закон №646-IX.

Реклама

Читайте також:

Надбавка до пенсії для самотніх громадян

Згідно із законом "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб", на державну доплату на догляд можуть розраховувати пенсіонери, які в похилому віці залишилися без підтримки рідних.

Самотнім пенсіонер вважається, якщо досягнув пенсійного віку, не має працездатних рідних, які за законом мають його утримувати. Йдеться про повнолітніх дітей, онуків, правнуків.

Для отримання додаткової виплати для самотніх осіб, що потребують стороннього догляду, потрібно підтвердити відповідний статус у Пенсійному фонді та надати медичні документи, що свідчать про потребу в підтримці.

Необхідність регулярного стороннього догляду має бути підтверджена висновком лікарсько-консультативної комісії (ЛКК).

Також виплата надається, якщо людина отримує пенсію за віком, а не пенсію за інвалідністю.

Окрім того, звернутися за такою виплатою можуть виключно громадяни, які досягнули 80-річчя.

Розмір надбавки громадянам, що потребують стороннього догляду

Згідно із законом, самотнім пенсіонерам, які потребують регулярного догляду, передбачена щомісячна доплата до пенсії. Вона залежить від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Така надбавка дорівнює 40% від його розміру, встановленого на початок року. Громадяни у 2025 році можуть розраховувати на суму у 944 грн, адже прожитковий мінімум становить 2,36 тис. грн.

Для того, щоб оформити відповідну доплату, необхідно передусім звернутись до медичного закладу. Лікарі мають видати медичний висновок про необхідність регулярного стороннього догляду.

Після цього потрібно подати заяву до Пенсійного фонду, заздалегідь підготувавши такий пакет документів:

Паспорт громадянина. Ідентифікаційний код. Медичний висновок, що підтверджує потребу в постійному догляді. Підтвердити відсутність інших виплат з інвалідності.

Раніше ми писали, що у жовтні підвищення пенсії не очікується. Відомо, які держава гарантує мінімальні та максимальні виплати цього місяця.

Ще розповідали, що дружина має право на пенсію свого чоловіка-військовослужбовця. Ним можуть скористатися через місяць з дати внесення даних про його зникнення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.