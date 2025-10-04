Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси На 1000 грн більше — хто з пенсіонерів має право на доплату

На 1000 грн більше — хто з пенсіонерів має право на доплату

Ua ru
Дата публікації: 4 жовтня 2025 06:10
Пенсії у 2025 році — хто і як може оформити надбавку у майже 1000 грн
Людина тримає гаманець та гроші. Фото: Новини.LIVE

Українське законодавство передбачає надання фінансової підтримки людям похилого віку, у яких немає дітей або онуків, однак потребують регулярної допомоги. Відомо, який розмір відповідної доплати до пенсії, які необхідні документи та як оформити у 2025 році.

Про це розповідає редакція Новини.LIVE із посиланням на закон №646-IX.

Реклама
Читайте також:

Надбавка до пенсії для самотніх громадян 

Згідно із законом "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб", на державну доплату на догляд можуть розраховувати пенсіонери, які в похилому віці залишилися без підтримки рідних.

Самотнім пенсіонер вважається, якщо досягнув пенсійного віку, не має працездатних рідних, які за законом мають його утримувати. Йдеться про повнолітніх дітей, онуків, правнуків.

Для отримання додаткової виплати для самотніх осіб, що потребують стороннього догляду, потрібно підтвердити відповідний статус у Пенсійному фонді та надати медичні документи, що свідчать про потребу в підтримці. 

Необхідність регулярного стороннього догляду має бути підтверджена висновком лікарсько-консультативної комісії (ЛКК). 

Також виплата надається, якщо людина отримує пенсію за віком, а не пенсію за інвалідністю.

Окрім того, звернутися за такою виплатою можуть виключно громадяни, які досягнули 80-річчя.

Розмір надбавки громадянам, що потребують стороннього догляду

Згідно із законом, самотнім пенсіонерам, які потребують регулярного догляду, передбачена щомісячна доплата до пенсії. Вона залежить від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Така надбавка дорівнює 40% від його розміру, встановленого на початок року. Громадяни у 2025 році можуть розраховувати на суму у 944 грн, адже прожитковий мінімум становить 2,36 тис. грн.  

Для того, щоб оформити відповідну доплату, необхідно передусім звернутись до медичного закладу. Лікарі мають видати медичний висновок про необхідність регулярного стороннього догляду.

Після цього потрібно подати заяву до Пенсійного фонду, заздалегідь підготувавши такий пакет документів:

  1. Паспорт громадянина.
  2. Ідентифікаційний код.
  3. Медичний висновок, що підтверджує потребу в постійному догляді.
  4. Підтвердити відсутність інших виплат з інвалідності.

Раніше ми писали, що у жовтні підвищення пенсії не очікується. Відомо, які держава гарантує мінімальні та максимальні виплати цього місяця

Ще розповідали, що дружина має право на пенсію свого чоловіка-військовослужбовця. Ним можуть скористатися через місяць з дати внесення даних про його зникнення до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

виплати пенсії гроші пенсіонери грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації