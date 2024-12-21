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Пенсии для 1 и 2 групп инвалидности — размер выплат в 2025 году

21 декабря 2024 11:00
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Выплаты для лиц с инвалидностью — какие суммы можно получить в 2025 году
Человек с инвалидностью. Фото: Pexels
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Граждане с инвалидностью в Украине имеют право на пенсию или социальное пособие. Если человек из-за состояния здоровья не способен работать и обеспечивать себя, он может рассчитывать на государственную поддержку.

О том, какие выплаты получат украинцы с 1 и 2 группой инвалидности в 2025 году, рассказали в Департаменте социальной защиты населения.

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Какая пенсия по инвалидности в Украине

Размер пенсии по инвалидности в 2025 году будет зависеть от группы инвалидности и страхового стажа. Это предусмотрено Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Если стаж составляет хотя бы один год с момента установления инвалидности, человек может рассчитывать на пенсию:

  1. Для лиц с инвалидностью 2 группы выплата составляет — 90% от пенсии по возрасту.
  2. Для лиц с инвалидностью 1 группы выплата составляет 100% от пенсии по возрасту.

Однако размер пенсии по инвалидности не может быть меньше установленных государством значений:

  • 2 760 грн для лиц с инвалидностью 1 группы;
  • 2 520 грн для неработающих лиц с инвалидностью 2 группы, или 2 093 грн для работающих лиц этой категории.

Размер социальной помощи для граждан с инвалидностью в 2025 году

Если у человека недостаточно страхового стажа, он может подать заявку на социальную помощь. Размер пособия привязан к прожиточному минимуму, который не будут повышать в 2025 году, а значит выплаты будут такими:

  • 2 361 грн для лиц с инвалидностью 1 группы (100% минимума);
  • 1 888 грн для лиц с инвалидностью 2 группы (80% минимума);
  • 1 652 грн для детей с инвалидностью (70% минимума).

Также предусмотрен ряд доплат к пенсии, например, за содержание детей или нетрудоспособных родственников, преклонный возраст, статус "ребенка войны" и т.д. Следует отметить, что нельзя получать одновременно государственную помощь и пенсию по инвалидности, а также пенсию по возрасту и инвалидности. Необходимо выбрать только один вид выплат.

Однако в Пенсионном фонде Украины сообщается, что лица с инвалидностью с детства могут одновременно получать социальную помощь и пенсию по потере кормильца.

Ранее мы писали, что прожиточный минимум — показатель, отражающий сумму, необходимую для покрытия базовых потребностей человека. Его размер зависит от определенных факторов и устанавливается ежегодно.

Также мы рассказывали, что III группу инвалидности в Украине присваивают гражданам, которые из-за разных заболеваний частично потеряли способность работать и обеспечивать себя. Для таких лиц государство предусмотрело ряд социальных выплат и льгот.

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