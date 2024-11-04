Налоги в Украине — МВФ дал рекомендации по источникам поступлений в бюджет

Офис Международного валютного фонда. Фото: Reuters

В Международном валютном фонде (МВФ) обнародовали рекомендации для властей Украины относительно дальнейшего повышения налога на добавленную стоимость (НДС). Такой источник финансирования способен пополнить государственный бюджет в краткосрочной перспективе.

Об этом сообщил заместитель главы миссии МВФ в Украине Тревор Лессард, передает "Интерфакс-Украина".

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Как отмечает Лессард, в Украине возникла необходимость реформирования налоговой системы и полноценного внедрения механизма пограничной углеродной корректировки (CBAM). При этом наиболее эффективным способом по наполнению госказны является повышение ставки НДС.

"Если вам нужны немедленные поступления, и вы хотите сделать это эффективным, широкомасштабным способом, который обеспечит вам поступление уже в следующем месяце, то трудно представить себе лучший вариант политики, чем повышение ставки НДС, с точки зрения того, сколько вы можете привлечь, как это распределит бремя повышения налога", — убежден представитель фонда.

Он отметил, что в Украине была принята Нацстратегия доходов (НСД), которая предусматривает долгосрочные реформы с целью сбора большего объема налогов. Одна из целей НДС — улучшение налоговой справедливости.

В нем содержится много норм по работе таможни, упрощенной системы налогообложения, других налоговых реформ, которые увеличат поступления в бюджет и станут важной частью усиления справедливости.

Лессард отметил, что в случае изменения налоговой политики улучшится инвестиционный климат, что сделает Украину более конкурентоспособной. Также отметил важность повышения акцизов, в частности, на спиртное, табачные изделия, к нормам, действующим в Европейском Союзе (ЕС).

Как известно, налог на добавленную стоимость (НДС) является одним из основных инструментов, позволяющих наполнять госбюджет. В настоящее время действует ставка НДС на уровне 20% и для ряда товаров установлены сниженные ставки. В частности, для лекарственных препаратов и сельскохозяйственной продукции — 7% и 14% соответственно.

Что еще стоит знать

Напомним, в Международном валютном фонде пересмотрели прогнозы по экономике Украины на 2024-2025 годы, снизив их из-за войны. Ее затягивание приводит к новым экономическим потерям для страны.

Также мы писали, что власти планируют в дальнейшем обновлять налоговую систему. Может вырасти ставка Налога на добавленную стоимость (НДС), а также рассматривается внедрение прогрессивного налога на доходы физлиц.