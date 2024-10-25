В МВФ пояснили, чому знизили прогнози економіки для України

Штаб-квартира Міжнародного валютного фонду у Вашингтоні. Фото: Bloomberg

У Міжнародному валютному фонді (МВФ) переглянули свої прогнози щодо економіки України на 2024-2025 роки, знизивши їх у зв'язку з триваючою війною. Експерти фонду зазначили, що раніше існували надії на швидке завершення конфлікту, проте його затяжність призводить до нових економічних втрат для країни.

Про це повідомляє Голос Америки.

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Прогнози МВФ

Зазначається, що одним із чинників негативного прогнозу стали "надзвичайні бомбардування енергосистеми".

"Щодо 2025 року — це відображує те, що російська війна триває. Раніше ми прогнозували, що вона завершиться, але так не відбувається, і це означає нові втрати для економіки України", — сказав директор Європейського департаменту МВФ Альфред Кеммер.

Зазначимо, що в останньому прогнозі "Перспективи світової економіки" (WEO) МВФ знизив прогнози економічного зростання для України на 2024 рік з 3,2% (згідно з квітневим прогнозом — Ред.) до 3%.

Також варто зазначити, що Міжнародний валютний фонд істотно переглянув прогноз зростання ВВП України на 2025 рік, знизивши його з 6,5% у квітневій доповіді до 2,5% у актуальному випуску WEO.

Що ще треба знати

Нагадаємо, МВФ оприлюднив нові прогнози щодо світової економіки. У наступному році середньорічний курс гривні до долара в Україні, за оцінками фонду, становитиме 45,0 грн за долар. Водночас, в 2029 році очікується, що вартість долара досягне 51,7 грн.

Ми також писали, що оновлений Меморандум Міжнародного валютного фонду після пʼятого перегляду програми Extended Fund Facility не містить жодних зобовʼязань для України щодо підвищення тарифів на енергоносії. Українська сторона, разом із фахівцями МВФ, активно обговорює варіанти підтримки енергетичної стабільності країни, особливо з урахуванням масштабних руйнувань, завданих російською агресією енергосистемі України.