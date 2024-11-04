Податки в Україні — МВФ дав рекомендації щодо джерел надходжень до бюджету

Офіс Міжнародного валютного фонду. Фото: Reuters

У Міжнародному валютному фонді (МВФ) оприлюднили рекомендації для влади України з подальшого підвищення податку на додану вартість (ПДВ). Таке джерело фінансування здатне поповнити державний бюджет у короткостроковій перспективі.

Про це повідомив заступник чільника місії МВФ в Україні Тревор Лессард, передає "Інтерфакс-Україна".

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Як зазначає Лессард, в Україні постала необхідність реформування податкової системи та повноцінного запровадження механізму прикордонного вуглецевого коригування (CBAM). При цьому найефективнішим способом з наповнення держскарбниці є підвищення ставки ПДВ.

"Якщо вам потрібні негайні надходження, і ви хочете зробити це в ефективний, широкомасштабний спосіб, який забезпечить вам надходження вже наступного місяця, то важко уявити собі кращий варіант політики, ніж підвищення ставки ПДВ, із погляду того, скільки ви можете залучити, як це розподілить тягар підвищення податку", — переконаний представник фонду.

Він зауважив, що в Україні ухвалили Нацстратегію доходів (НСД), яка передбачає довгострокові реформи з метою збору більшого обсягу податків. Одна з цілей НСД — покращення податкової справедливості.

У ній міститься багато норм щодо роботи митниці, спрощеної системи оподаткування, інших податкових реформ, які збільшать надходження до бюджету і стануть важливою частиною посилення справедливості.

Лессард зауважив, що в разі зміни податкової політики — покращиться інвестиційний клімат, що зробить Україну більш конкурентоспроможною. Також наголосив на важливості підвищення акцизів, зокрема, на спиртне, тютюнові вироби, до норм, які діють у Європейському Союзі (ЄС).

Як відомо, податок на додану вартість (ПДВ) є одним із основних інструментів, що дозволяє наповнювати держбюджет. Нині діє ставка ПДВ на рівні 20%, та для низки товарів встановлені знижені ставки. Зокрема, для лікарських препаратів та сільськогосподарської продукції — 7% та 14% відповідно.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Міжнародному валютному фонді переглянули прогнози щодо економіки України на 2024-2025 роки, знизивши їх через війну. Її затягування призводить до нових економічних втрат для країни.

Також ми писали, що влада планує надалі оновлювати податкову систему. Може зрости ставка Податку на додану вартість (ПДВ), а також розглядається впровадження прогресивного податку на доходи фізосіб.