Налоги в Украине неизбежно вырастут — МВФ объяснил причины

Офис Международного валютного фонда. Фото: sud.ua

Международный валютный фонд (МВФ) поддерживает намерения правительства относительно налоговых изменений, вызвавших оживленную дискуссию в обществе. Там подчеркивают, что повышение налоговых ставок неизбежно.

Об этом сообщил глава миссии МВФ в Украине Гэвин Грэй, передает "Громадське".

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Необходимость повышения налогов в Украине

По словам Грея, кредиторы ожидают от Украины выполнения своей части работы. Страна должна постепенно становиться самодостаточной и функционировать не за счет внешнего финансирования от международных партнеров, а за счет собственных граждан — налогоплательщиков. Он отметил, что повышения налогов стране не избежать, а принятие налоговых изменений международные страны-доноры воспримут как важный сигнал.

"Мы заметили оживленную дискуссию в украинском обществе относительно тех налоговых изменений, которые предлагает правительство. Определенное увеличение налоговых ставок, к сожалению, нужно", — подчеркнул Грей.

Представитель МВФ убежден, что международная помощь, недавняя реструктуризация внешнего долга частными кредиторами и налоговая реформа — это все части единого пакета финансовой политики. В связи с этим в фонде считают правильными намерения правительства относительно изменений в налоговой политике, учитывая затягивание войны.

"Очевидно, война продлится дольше и продлится в следующем году. Это будет иметь свои последствия — бюджетные расходы будут расти, надежды на скорое восстановление придется отложить. Бюджеты на 2024 и 2025 годы должны учитывать долговую устойчивость страны. Большинство финансирования поступит извне, однако внутренний рынок тоже сыграть свою роль", — добавил Грей.

Какие налоговые изменения предлагает правительство

Летом Кабинет министров зарегистрировал законопроект, который внесет изменения в Налоговый кодекс и другие законы об особенностях налогообложения во время действия военного положения (№ 11416). Документ предусматривает повышение налогов на 125 млрд грн в этом году и на 341,9 млрд грн — в следующем.

Среди ключевых инициатив — повышение ставки военного сбора по доходам физлиц с 1,5% до 5%, что дополнительно принесет около 45,5 млрд гривен и необходимость его уплаты ФЛПами в размере 800 грн в месяц, что даст дополнительно 2,3 млрд гривен, введение военного сбора для компаний и ФЛП 3-й группы в 1% от дохода, что должно дополнительно принести в бюджет 50,5 млрд гривен.

В то же время, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что у правительственной инициативы есть альтернатива — предложение повысить НДС.

С критикой намерений о повышении налогов в Украине выступило бизнес-сообщество, ведь это будет дополнительным бременем во время войны и означает общее подорожание жизни.

Что еще стоит знать

Напомним, в ВРУ считают, что закон об изменениях в государственный бюджет и налоговые реформы необходимо принять до сентября. В противном случае нельзя будет выплатить денежное довольствие военнослужащим.

Также мы писали, что глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что в Украине кардинально повысят налоги из-за необходимости финансирования Сил обороны.