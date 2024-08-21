Податки в Україні неминуче зростуть — МВФ пояснив причини

Офіс Міжнародного валютного фонду. Фото: sud.ua

Міжнародний валютний фонд (МВФ) підтримує наміри уряду щодо податкових змін, які викликали жваву дискусію у суспільстві. Там наголошують, що підвищення податкових ставок неминуче.

Про це повідомив голова місії МВФ в Україні Гевін Грей, передає "Громадське".

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Необхідність підвищення податків в Україні

За словами Грея, кредитори очікують від України виконання своєї частини роботи. Країна має поступово ставати самодостатньою і функціонувати не за кошти зовнішнього фінансування від міжнародних партнерів, а за рахунок власних громадян — платників податків. Він зауважив, що підвищення податків країні не уникнути, а ухвалення податкових змін міжнародні країни-донори сприймуть за важливий сигнал.

"Ми помітили жваву дискусію в українському суспільстві щодо тих податкових змін, які пропонує уряд. Певне збільшення податкових ставок, на жаль, є потрібним", — підкреслив Грей.

Представник МВФ переконаний, що міжнародна допомога, нещодавня реструктуризація зовнішнього боргу приватними кредиторами та податкова реформа — це все частини єдиного пакета фінансової політики. У зв'язку з цим у фонді вважають правильними наміри уряду щодо змін у податковій політиці, з огляду на затягування війни.

"Очевидно, війна триватиме довше й продовжиться наступного року. Це матиме свої наслідки — бюджетні витрати ростимуть, сподівання на швидке відновлення доведеться відкласти. Бюджети на 2024 та 2025 роки повинні враховувати боргову стійкість країни. Більшість фінансування надійде ззовні, однак внутрішній ринок України теж має відіграти свою роль", — додав Грей.

Які податкові зміни пропонує уряд

Влітку Кабінет міністрів зареєстрував законопроєкт, що вносить зміни до Податкового кодексу та інших законів щодо особливостей оподаткування на час дії воєнного стану (№ 11416). Документ передбачає підвищення податків на 125 млрд грн цього року і на 341,9 млрд грн — наступного.

З-поміж ключових ініціатив — підвищення ставки військового збору з доходів фізосіб з 1,5% до 5%, що додатково принесе близько 45,5 млрд гривень і необхідність його сплати ФОПами в розмірі 800 грн на місяць, що дасть додатково 2,3 млрд гривень, запровадження військового збору для компаній і ФОПів 3-ї групи в 1% від доходу, що має додатково принести до бюджету 50,5 млрд гривень.

Водночас, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що урядова ініціатива має альтернативу — пропозицію підвищити ПДВ.

З критикою намірів про підвищення податків в Україні виступила бізнес-спільнота, адже це буде додатковим тягарем під час війни і означатиме загальне подорожчання життя.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у ВРУ вважають, що закон про зміни до державного бюджету та податкові реформи необхідно ухвалити до вересня. В іншому випадку не можна буде виплатити грошове забезпечення військовослужбовцям.

Також ми писали, що голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що в Україні кардинально підвищать податки через потребу у фінансуванні Сил оборони.