Посевная в Украине — каким культурам не нравятся теплые зимы

Сбор ранних зерновых в Украине. Фото: УНИАН

Украинские фермеры на фоне аномально теплых зим могут отказаться от выращивания некоторых сельскохозяйственных культур. Речь о тех культурах, которые легко выходят из состояния вынужденного покоя и быстро теряют свою зимо- и морозостойкость под влиянием оттепелей.

Об этом сказала в интервью изданию "РБК-Украина" вице-президент Национальной аграрной академии наук Ануш Балян.

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Она пояснила, что под угрозой окажутся зимние культуры, среди которых:

пшеница озимая;

ячмень озимый;

рапс озимый;

многолетние травы;

плодовые и ягодные культуры (яблоня, груша, вишня, черешня, малина, клубника, абрикос, персик, нектарин и т.д.).

"Отсутствие снежного покрова на посевах озимых и многолетних трав увеличивает риск вымерзания в случае резкого похолодания. Зато высокие температурные показатели в зимний период могут вызвать преждевременное пробуждение почек и дальнейшее повреждение заморозками фруктовых деревьев", — говорит Балян.

Зимний покой также нужен винограду, малине, черной смородине и голубике. Если его не будет, тогда бесполезно надеяться на высокую урожайность. Что касается картофеля, который является растением, для которого лучше всего подходит именно умеренный климат, то он может быстро вырождаться в условиях глобального потепления.

"На фоне безморозных зим не исчезают вредители и возбудители болезней картофеля, поэтому растение от этого будет страдать еще больше", — пояснила вице-президент Национальной аграрной академии наук.

О чем еще интересно знать

Глобальное потепление уже позволяет отечественным аграриям выращивать культуры, которые ранее были крайне необычными для нашей страны. Например, в любительском садоводстве успешно разводят:

миндаль;

киви;

фисташку;

хурму;

инжир;

гранат.

Эти культуры уже можно встретить на Юге Украины и Закарпатье. А вот на территории Киевской области выращивают различные виды и сорта хурмы.

Ранее заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института НАН Украины Вера Балабух рассказывала, что уже к концу века в Украине могут появиться субтропические культуры, если человечеству не удастся справиться с климатическими изменениями.

Также напомним, что 2024 год, по данным исследователей, оказался самым жарким за всю историю наблюдений, которая длится с 1940 года. Так, в прошлом году средняя глобальная температура была на 1,5 градуса выше доиндустриального уровня (1850-1900 годы).