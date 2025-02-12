Глобальне потепління 2025 — де в Україні вирощують ківі, мигдаль та фісташки

Фермер збирає врожай ківі. Фото: УНІАН

Тема глобального потепління постійно виникає у новинах впродовж останнього десятиліття. Таке явище, як теплі зими, які стаються в Україні усе частіше, впливають і на врожаї вітчизняних аграріїв. Але поки в одних регіонах фермери намагаються побороти наслідки спеки, в інших, навпаки, з'явилася можливість вирощувати культури, недоступні раніше через холодний клімат.

Про те, як глобальне потепління впливає на український агросектор, розповіла журналістам "РБК Україна" віцепрезидентка Національної аграрної академії наук Ануш Балян.

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За її словами, в Україні станом на сьогодні вже займаються вирощуванням екзотичних рослин. Однак роблять це поки що переважно в аматорському садівництві, причому на відкритому ґрунті. Наприклад, фермери вже мають успіхи у вирощуванні:

мигдалю;

фісташок;

ківі (найближчий родич більш морозостійкої актинідії);

хурми;

інжиру;

граната.

Ці культури, як зауважила Балян, зараз зустрічаються на Півдні України та Закарпатті. Тим часом на території Київської області вирощують різні види та сорти хурми. Усе популярнішими стають ківі, мушмула, зізіфус та деякі інші культури.

"Зміни клімату можуть створити сприятливі умови для тепловимогливих рослин, які раніше не могли виживати у більш прохолодному кліматі України, зокрема, сафлору, сорго, коріандру, нут, сочевиці. Баштанні культури, зокрема кавун і диня, які є традиційними для Степу, поступово розширюють свої площі аж до північних та західних кордонів України", — розповідає віцепрезидентка Національної аграрної академії наук

За словами Балян, на тлі потепління фермери на півдні можуть отримати реальну можливість для того, щоби вирощувати середньоазіатські та зимові дині, які мають більш тривалий вегетаційний період, на відміну від своїх європейських "родичів".

"Соняшник вже починає домінувати, але зміни клімату допоможуть збільшити площі на півночі країни, а бавовник, у разі подальшого потепління, може розширити обсяги вирощування в південних областях", — підкреслила вона.

Яка ситуація з експортом зернових

Станом на 10 лютого 2025 року з початку 2024/25 маркетингового року Україна експортувала 26,552 млн тонн зернових та зернобобових культур. Цьогорічні показники дещо поступаються тогорічним. Так, у лютому загальний обсяг експорту становив 25,523 млн тонн, з яких в останній місяць зими аграрії відвантажили понад 1 млн тонн.

Раніше ми розповідали, що в Україні у лютому 2025 року почав стрімко дешевшати ячмінь. Станом на 11 лютого вартість культури знизилася до 9 013 грн за тонну, хоча днем раніше показник дорівнював 9 026 грн.

Також ми писали, що посівна кампанія у 2025 році дещо відрізнятиметься від попередньої. Аграрії, зокрема, хочуть зменшити посівні площі під сою та посіяти більше кукурудзи.