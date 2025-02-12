Посівна в Україні — яким культурам не подобаються теплі зими

Збір ранніх зернових в Україні. Фото: УНІАН

Українські фермери на фоні аномально теплих зим можуть відмовитися від вирощування деяких сільськогосподарських культур. Йдеться про ті культури, які легко виходять зі стану вимушеного спокою та швидко втрачають свою зимо- і морозостійкість під впливом відлиг.

Про це сказала в інтерв'ю виданню "РБК-Україна" віцепрезидентка Національної аграрної академії наук Ануш Балян.

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Вона пояснила, що під загрозою опиняться зимові культури, серед яких:

пшениця озима;

ячмінь озимий;

ріпак озимий;

багаторічні трави;

плодові та ягідні культури (яблуня, груша, вишня, черешня, малина, полуниця, абрикос, персик, нектарин тощо).

"Відсутність снігового покриву на посівах озимини та багаторічних трав збільшує ризик вимерзання у разі різкого похолодання. Натомість високі температурні показники в зимовий період можуть спричинити передчасне пробудження бруньок і подальше пошкодження заморозками фруктових дерев", — каже Балян.

Зимовий спокій також потрібен винограду, малині, чорній смородині та лохині. Якщо його не буде, тоді марно сподіватися на високу врожайність. Щодо картоплі, яка є рослиною, для якої найкраще підходить саме помірний клімат, то вона може швидко вироджуватись в умовах глобального потепління.

"На фоні безморозних зим не зникають шкідники та збудники хвороб картоплі, тож рослина від цього потерпатиме ще більше", — пояснила віцепрезидентка Національної аграрної академії наук.

Про що ще цікаво знати

Глобальне потепління вже дозволяє вітчизняним аграріям вирощувати культури, які раніше були вкрай незвичними для нашої країни. Наприклад, в аматорському садівництві успішно розводять:

мигдаль;

ківі;

фісташку;

хурму;

інжир;

гранат.

Ці культури вже можна зустріти на Півдні України та Закарпатті. А ось на території Київської області вирощують різні види та сорти хурми.

Раніше завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту НАН України Віра Балабух розповідала, що вже до кінця століття в Україні можуть з'явитися субтропічні культури, якщо людству не вдасться впоратися з кліматичними змінами.Тоді, за словами експертки, клімат у деяких регіонах України стане подібним до кримського.

Також нагадаємо, що 2024 рік, за даними дослідників, виявився найспекотнішим за усю історію спостережень, яка триває з 1940 року. Так, минулого року середня глобальна температура була на 1,5 градуса вище за доіндустріальний рівень (1850-1900 роки).