Можно лишиться пенсии: как за несколько минут проверить, в порядке ли с выплатами

Пенсионер за ноутбуком. Деньги в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

Пожилые украинцы могут прямо из дома проверить, успешно ли они прошли обязательную идентификацию. На это уйдет несколько минут. Если этого не сделать вовремя, выплату пенсии могут приостановить. Поэтому стоит убедиться, что все данные уже есть в Пенсионном фонде.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины в Донецкой области.

Проверить результат можно через сервис "Моя идентификация" на веб-портале электронных услуг ПФУ. Если информация о прохождении идентификации отображается в личном кабинете, это означает, что процедура выполнена, и выплату пенсии вам продолжат.

Как проверить информацию

Для этого необходимо:

зайти на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины;

войти в личный кабинет с помощью КЭП, "Дія.Підпису" или через ID.GOV.UA;

в меню слева выбрать раздел "Моя идентификация";

просмотреть дату последней идентификации и способ, которым она была проведена.

Для чего это нужно

Физическая идентификация является обязательной для некоторых категорий пенсионеров. Если ее не пройти вовремя, можно лишиться пенсии до момента подтверждения личности.

Поэтому пенсионерам рекомендуют не ждать уведомлений, а самостоятельно проверять статус идентификации через онлайн-сервис ПФУ. Это занимает всего несколько минут и поможет избежать проблем с начислением выплат.

Если в разделе "Моя идентификация" отображается дата последнего прохождения процедуры, это означает, что Пенсионный фонд успешно ее зачислил. В таком случае пенсионеру не нужно повторно обращаться в учреждение, а выплата пенсии будет продолжаться как обычно.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцы с инвалидностью могут оформить пенсию при наличии необходимого страхового стажа. В то же время Пенсионный фонд может отказать в назначении выплат, если заявитель не имеет права на пенсию или подал неполный пакет документов. Для оформления пенсии необходимо предоставить заявление, документы, удостоверяющие личность, подтверждение страхового стажа и медицинское заключение, а в отдельных случаях — дополнительные справки.

Также Новини.LIVE сообщали, что участники боевых действий имеют право на специальные надбавки к пенсии. В 2026 году размер ежемесячной надбавки вырос до 648 гривен, ведь она рассчитывается как 25% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Кроме того, для этой категории пенсионеров гарантирован минимальный размер пенсионной выплаты — 6 197 гривен.