Пенсионная надбавка в 650 грн: кто из украинцев может оформить в 2026 году

Пожилой мужчина с планшетом, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Украинское пенсионное законодательство гарантирует дополнительную финансовую поддержку отдельным категориям пожилых граждан при наличии особого статуса. В 2026 году дополнительная выплата выросла до 650 грн, поскольку она привязана к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц, который был пересмотрен в начале года.

О том, какой статус гарантирует надбавку, рассказывает издание Новини.LIVE.

Какие заслуги дают право на ежемесячную доплату к пенсии

Как отметили в Пенсионном фонде, государство предоставляет отдельные доплаты к пенсии по возрасту гражданам, имеющим статус участника боевых действий (УБД). Соответствующее ежемесячное поощрение прописано в статье 115 закона № 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

В отличие от обычных пенсионеров, лицам, имеющим статус УБД, государство предоставляет определенную дополнительную финансовую поддержку. А именно:

Предоставление доплаты в доле 25% от уровня прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, установленного в начале календарного года; Назначение ежемесячной целевой помощи на проживание; Государственная адресная помощь к пенсии, если сумма пенсии вместе с доплатами, повышениями и начислениями после индексации не превышает минимально необходимую сумму для этой категории граждан.

В 2026 году прожиточный минимум нетрудоспособных лиц вырос до 2 595 грн, поэтому размер доплаты в доле 25% теперь составляет 648 грн.

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Также на текущий год утвержден новый "порог" ежемесячных пенсионных выплат. Участникам боевых действий (УБД) должны выплачивать пенсию в размере не менее 6 197 грн.

Соответствующую надбавку для этой категории граждан будут предоставлять автоматически при назначении пенсии по возрасту Пенсионным фондом, без дополнительного обращения.

Какие еще права имеют участники боевых действий

Статус участника боевых действий также дает право обратиться за досрочным назначением пенсии по возрасту. Согласно действующим нормам, такая возможность может возникнуть при следующих условиях:

для мужчин — если исполнилось 55 лет, имеется не менее 25 лет страхового стажа;

для женщин — если достигнут 50 лет, имеется минимум 20 лет страхового стажа.

Окончательная сумма пенсии участникам боевых действий будет определяться индивидуально, ведь она будет зависеть от общего страхового стажа и уровня дохода, с которого уплачивались взносы в Пенсионный фонд.

Кроме того, если военные пенсионеры вернутся на службу, выплату ранее назначенной пенсии не прекратят, а после окончательного увольнения ее могут пересмотреть с учетом дополнительных лет службы. Таким образом, можно одновременно получать пенсию и денежное довольствие.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что некоторым категориям граждан начислят более крупные выплаты благодаря возрастным надбавкам и помощи ко Дню Независимости. В августе Пенсионный фонд автоматически назначит от 300 до 570 грн пенсионерам, достигшим 70, 75 и 80 лет. В то же время масштабного перерасчета выплат в следующем месяце не ожидается.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в ПФУ объяснили, как увеличится пенсионная выплата, если отложить выход на заслуженный отдых. Если отсрочить выход на заслуженный отдых на пять лет, то пенсия повысится на 0,5% за каждый месяц, а если более чем на пять лет — доплата составит 0,75% в месяц. Отсрочка оформления пенсии на шесть лет даст дополнительные 54%.