Пособие на проживание для ВПЛ в 2026 году: отменят ли выплаты, если пенсионер устроится на работу

Пенсионер идёт по улице, деньги. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине есть одинокие пенсионеры, которые продолжают ходить на работу даже после выхода на заслуженный отдых. Соответственно, они, помимо государственной помощи, получают дополнительный доход от работодателя. Известно ли, продолжают ли им выплачивать государственные пособия автоматически.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Как одиноким пенсионерам назначают помощь ВПЛ

Пособие на проживание ВПЛ назначается на основании Порядка, утвержденного Кабмином Украины в марте 2022 года, подчеркнули в Пенсионном фонде. Финансовая помощь продлевается автоматически украинцам, получающим пенсию, размер которой не превышает четырёх прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году предельный размер составляет 10 380 гривен.

Влияет ли трудоустройство на выплату

Как пояснили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ), факт трудоустройства пенсионера и доход в виде заработной платы не влияют на автоматическое продление выплаты.

Таким образом, если пенсионер получает пенсию до 10 380 гривен, пособие на проживание ВПЛ продлят автоматически еще на полгода. Пособие не зависит от того, работает ли его получатель.

Читайте также:

Как сообщали Новини.LIVE, украинцы получат пособие на отопление. Некоторым гражданам выплатят почти 20 000 гривен. Это единовременное пособие, которое можно потратить на твердое топливо.

Еще Новини.LIVE писали, что жители одной из областей, ведущие хозяйство для собственного потребления, получат помощь. Деньги поступят уязвимым группам населения, например пенсионерам и людям с инвалидностью.