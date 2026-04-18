Как докупить страховой стаж находясь за границей: в Пенсионном фонде объяснили

Из-за полномасштабной войны с Россией многие украинцы вынужденно выехали за границу. Сейчас некоторых из них беспокоит вопрос, могут ли они докупить в Украине страховой стаж. Это необходимо, чтобы вовремя выйти на пенсию.

Подробнее об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

Можно ли купить в Украине страховой стаж тем, кто выехал за границу

В госструктуре объяснили, что для приобретения страхового стажа в Украине существует так называемое добровольное участие. Так, гражданин заключает электронный договор с ПФУ, после чего начинает платить добровольные взносы.

Платить можно как за себя, так и за другого человека. Не существует также привязки к местонахождению — делать оплаты можно как в Украине, так и из другой страны. Основное условие: информация о человеке должна быть в реестре застрахованных лиц, а сам человек еще не является пенсионером.

Соглашение о добровольных взносах позволяет украинцам покупать страховой стаж только наперед, то есть за прошлые годы его купить невозможно. Причина: в страховой стаж засчитывается месяц, в котором поступили средства на счет Пенсионного фонда.

Читайте также:

Регулярность оплат человек может устанавливать сам, как и то, какую сумму платить. Все зависит только от финансового состояния плательщика.

Сколько стоит страховой стаж

Чтобы зачислился один месяц, сумма взноса должна быть не меньше минимального страхового взноса (22% минимальной зарплаты — 8 647 гривен). То есть по состоянию на апрель 2026 года взнос должен быть на уровне от 1 902, 34 гривны.

Как сообщали Новини.LIVE, некоторые украинцы в 2026 году начали получать на 700 гривен больше пенсии. Еще большие выплаты у тех, кто продолжает работать, даже выйдя на отдых. Сейчас эти люди получают в среднем по 7 900 гривен.

Еще Новини.LIVE рассказывали, что с весны выросли минимальные пенсионные гарантии для части граждан. Часть людей может обратиться в ПФУ за ежемесячными выплатами. Сумма стала больше и составляет 5 100 гривен.