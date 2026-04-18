Як докупити страховий стаж перебуваючи за кордон: у Пенсійному фонді пояснили

Через повномасштабну війну з Росією багато українців вимушено виїхали за кордон. Нині деяких з них турбує питання, чи можуть вони докупити в Україні страховий стаж. Це необхідно, аби вчасно вийти на пенсію.

Детальніше про це розповіли у Пенсійному фонді України (ПФУ), передає Новини.LIVE.

Чи можна купити в Україні страховий стаж тим, хто виїхав за кордон

У держструктурі пояснили, що для набуття страхового стажу в Україні існує так звана добровільна участь. Так, громадянин укладає електронний договір з ПФУ, після чого починає сплачувати добровільні внески.

Платити можна як за себе, так і за іншу людину. Не існує також прив'язки до місцеперебування — робити оплати можна як в Україні, так і з іншої країни. Основна умова: інформація про людину має бути у реєстрі застрахованих осіб, а сама людина ще не є пенсіонером.

Угода про добровільні внески дозволяє українцям купувати страховий стаж тільки наперед, тобто за минулі роки його купити неможливо. Причина: до страхового стажу зараховується місяць, у якому надійшли кошти на рахунок Пенсійного фонду.

Регулярність оплат людина може встановлювати сама, як і те, яку суму сплачувати. Усе залежить тільки від фінансового стану платника.

Скільки коштує страховий стаж

Щоб зарахувався один місяць, сума внеску має бути не меншою за мінімальний страховий внесок (22% мінімальної зарплати — 8 647 гривень). Тобто станом на квітень 2026 року внесок має бути на рівні від 1 902, 34 гривні.

