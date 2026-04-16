Денежная помощь в 1500 гривен: о каком нюансе предупредили украинцев

В Украине с апреля стартовали выплаты новой единовременной помощи. Речь идет о сумме в 1500 гривен, которую должны получить почти 13 млн граждан. Многих интересует, сколько раз можно получить такую выплату.

Об этом говорится в постановлении Кабмина Украины №341, передает Новини.LIVE.

Можно ли получить 1500 гривен больше, чем раз

Если украинец получает финансовую поддержку от государства по нескольким категориям, то несмотря на это 1500 гривен ему начислят только раз. Например, даже если семья признана многодетной, мать — одинокая, ребенок имеет инвалидность, а также есть факт потери кормильца — выплата все равно будет только одна. Важно также отметить, что новая денежная помощь в 1500 гривен:

не влияет на другие социальные выплаты.

не облагается налогом.

Средства зачисляют на банковский счет получателя или доставляют по месту жительства человека.

Кто получит по 1500 гривен

Речь идет о:

украинцах пожилого возраста;

людях с инвалидностью;

малообеспеченных семьях;

ВПЛ;

многодетных семьях и одиноких родителях;

получателей базовых социальных выплат.

Обращаться за выплатами дополнительно не нужно.

Кому выплатят помощь вместе с пенсией

Украинцы, которые получают пенсионные выплаты в отделениях Укрпошты, единовременную денежную помощь смогут забрать в день, когда им будут выплачивать пенсию. В ПФУ отмечают, что пенсия за апрель будет доступна в определенную дату.

Как сообщали Новини.LIVE, получить 1500 гривен в апреле украинцы могут на Укрпочте. Граждане, которые физически посещают отделения, получат деньги и основную выплату. Остальным людям финпомощь будут доставлять почтальоны.

