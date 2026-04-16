Грошова допомога у 1500 гривень: про який нюанс попередили українців

Люди прогулюються в сквері й гроші в гаманці.

В Україні з квітня стартували виплати нової одноразової допомоги. Йдеться про суму у 1500 гривень, яку мають отримати майже 13 млн громадян. Тим часом багатьох цікавить, скільки разів можна отримати таку виплату.

Про це йдеться у постанові Кабміна України №341, передає Новини.LIVE.

Чи можна отримати 1500 гривень більше, ніж раз

Якщо українець отримує фінансову підтримку від держави за кількома категоріями, то попри це 1500 гривень йому нарахують лише раз. Наприклад, навіть якщо сім’я визнана багатодітною, мати — одинока, дитина має інвалідність, а також є факт втрати годувальника — виплата все одно буде лише одна. Важливо також зауважити, що нова грошова допомога у 1500 гривень:

не впливає на інші соціальні виплати.

не оподатковується.

Кошти зараховують на банківський рахунок отримувача або доставляють за місцем проживання людини.

Хто отримає по 1500 гривень

Йдеться про:

українців похилого віку;

людей з інвалідністю;

малозабезпечені сім’ї;

ВПО;

багатодітні родини та одиноких батьків;

отримувачів базових соціальних виплат.

Звертатись по виплати додатково не потрібно.

Кому виплатять допомогу разом із пенсією

Українці, які отримують пенсійні виплати у відділеннях Укрпошти, одноразову грошову допомогу зможуть забрати у день, коли їм виплачуватимуть пенсію. У ПФУ наголошують, що пенсія за квітень буде доступною у визначену дату.

Як повідомляли Новини.LIVE, отримати 1500 гривень у квітні українці можуть на Укрпошті. Громадяни, які фізично відвідують відділення, отримають гроші та основну виплату. Іншим людям фіндопомогу доставлятимуть листоноші.

Як розповідали Новини.LIVE, у квітні організація Acted виплатить по 42 000 гривень в одній із прифронтових громад. На підтримку можуть розраховувати вразливі групи населення. Відомо, кому саме нададуть виплати.