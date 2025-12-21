Новые штрафы для работодателей с 1 января — за какие нарушения придется платить

Деньги и банковская карта. Фото: Новини.LIVE

В Украине с 2026 года минимальная зарплата составит 8 647 гривен, тогда как весь 2025 год минимальная сумма для выплат была в 8 000 гривен. Вместе с тем для работодателей повышение размера минимальной зарплаты означает, что станут больше штрафы, если будут выявлены нарушения трудового законодательства.

Что относится к основным видам трудовых нарушений и какими будут санкции в 2026 году рассказали в Федерации работодателей коммунальной инфраструктуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Штраф за неоформление работников

Если на предприятие у работодателя будут привлечены люди без правильного оформления, например без трудового договора или у них будет полная занятость, тогда как по договору они наняты на неполный рабочий день — штраф в 2026 будет на уровне 86 470 грн за каждого работника.

Если работодатель еще раз нарушит эти требования в течение двух лет, то за каждого работника придется платить уже 259 410 гривен. ФЛП и юридические лица, если нарушат требования впервые, получат только предупреждение.

Штраф за задержку зарплаты на 1 месяц

Будет наказание и для руководителей, которые будут задерживать выплаты своим подчиненным. Например, если они задержат зарплату более чем на месяц, то сумма штрафа составит 25 941 гривну. За несоблюдение гарантий и льгот для мобилизованных работников предусмотрена санкция в четырехкратном размере минимальной заработной платы за каждого работника. Речь идет о сумме в 34 588 гривен.

Неприятные последствия ждут и тех, кто сорвет проверку инспекторов Гоструда:

если это обычный недопуск проверяющих — штраф 25 941 гривен;

если на предприятии будут препятствовать проверке фактов неоформленного труда — штраф в размере 138 352 гривен.

За другие нарушения трудового законодательства на работодателей будут накладывать штрафы на суммы от 8 647 до 17 294 гривен.

