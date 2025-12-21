Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Можно обанкротиться — как и почему накажут бизнес с 1 января

Можно обанкротиться — как и почему накажут бизнес с 1 января

Ua ru
Дата публикации 21 декабря 2025 13:38
Новые штрафы для работодателей с 1 января — за какие нарушения придется платить
Деньги и банковская карта. Фото: Новини.LIVE

В Украине с 2026 года минимальная зарплата составит 8 647 гривен, тогда как весь 2025 год минимальная сумма для выплат была в 8 000 гривен. Вместе с тем для работодателей повышение размера минимальной зарплаты означает, что станут больше штрафы, если будут выявлены нарушения трудового законодательства.

Что относится к основным видам трудовых нарушений и какими будут санкции в 2026 году рассказали в Федерации работодателей коммунальной инфраструктуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Реклама
Читайте также:

Штраф за неоформление работников

Если на предприятие у работодателя будут привлечены люди без правильного оформления, например без трудового договора или у них будет полная занятость, тогда как по договору они наняты на неполный рабочий день — штраф в 2026 будет на уровне 86 470 грн за каждого работника.

Если работодатель еще раз нарушит эти требования в течение двух лет, то за каждого работника придется платить уже 259 410 гривен. ФЛП и юридические лица, если нарушат требования впервые, получат только предупреждение.

Штраф за задержку зарплаты на 1 месяц

Будет наказание и для руководителей, которые будут задерживать выплаты своим подчиненным. Например, если они задержат зарплату более чем на месяц, то сумма штрафа составит 25 941 гривну. За несоблюдение гарантий и льгот для мобилизованных работников предусмотрена санкция в четырехкратном размере минимальной заработной платы за каждого работника. Речь идет о сумме в 34 588 гривен.

Неприятные последствия ждут и тех, кто сорвет проверку инспекторов Гоструда:

  • если это обычный недопуск проверяющих — штраф 25 941 гривен;
  • если на предприятии будут препятствовать проверке фактов неоформленного труда — штраф в размере 138 352 гривен.

За другие нарушения трудового законодательства на работодателей будут накладывать штрафы на суммы от 8 647 до 17 294 гривен.

Ранее мы рассказывали, что некоторые предприятия нередко выплачивают своим работникам дополнительную зарплату накануне Нового года. Речь идет о так называемой 13-й выплате, которую начисляют за несколько дней до конца года. Также мы писали, что в Украине могут появиться ограничения на зарплаты для депутатов, прокуроров и судей. Для них предлагается установить лимит до 10 минималок.

госбюджет штрафы минимальная зарплата бюджет работодатели
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации