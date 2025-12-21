Нові штрафи для роботодавців з 1 січня — за які порушення доведеться платити

Гроші й банківська картка. Фото: Новини.LIVE

В Україні з 2026 року мінімальна зарплата становитиме 8 647 гривень, тоді як увесь 2025 рік мінімальна сума для виплат була у 8 000 гривень. Разом з тим для роботодавців підвищення розміру мінімальної зарплати означає, що стануть більшими штрафи, якщо будуть виявлені порушення трудового законодавства.

Що належить до основних видів трудових порушень та якими будуть санкції у 2026 році розповіли у Федерації роботодавців комунальної інфраструктури, енергетики та житлово-комунального господарства України.

Штраф за неоформлення працівників

Якщо на підприємстві у роботодавця будуть залучені люди без правильного оформлення, наприклад без трудового договору або в них буде повна зайнятість, тоді як за договором вони найняті на неповний робочий день — штраф у 2026 буде на рівні 86 470 грн за кожного працівника. Якщо роботодавець ще раз порушить ці вимоги впродовж двох років, то за кожного працівника доведеться платити вже 259 410 гривень. ФОПи та юридичні особи, якщо порушать вимоги вперше, отримають лише попередження.

Штраф за затримку зарплати на 1 місяць

Каратимуть й керівників, які затримуватимуть виплати своїм підлеглим. Наприклад, якщо вони затримають зарплату на понад місяць, то сума штрафу складе 25 941 гривню. За недотримання гарантій та пільг для мобілізованих працівників передбачена санкція у чотирикратному розмірі мінімальної заробітної плати за кожного працівника. Йдеться про суму у 34 588 гривень.

Неприємні наслідки чекають й на тих, хто зірве перевірку інспекторів Держпраці:

якщо це звичайний недопуск перевіряючих — штраф 25 941 гривень;

якщо на підприємстві перешкоджатимуть перевірці фактів неоформленої праці — штраф у розмірі 138 352 гривень.

За інші порушення трудового законодавства на роботодавців накладатимуть штрафи на суми від 8 647 до 17 294 гривень.

