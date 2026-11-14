Банківська картка в руках. Фото: Новини.LIVE

Банківська картка може роками залишатися без використання, але це не означає, що рахунок автоматично закриють або кошти на ньому будуть у повній безпеці. Деякі банки в Україні нараховують комісію за обслуговування неактивних рахунків, через що залишок поступово зменшується. Розмір плати та умови закриття залежать від тарифів фінустанови.

Про умови обслуговування неактивних карток розповів 24 Канал, передають Новини.LIVE.

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Чи може банк списувати гроші з неактивної картки

Якщо людина кілька років не користується банківською карткою, гроші на рахунку не зникають автоматично. Проте банк може нараховувати плату за обслуговування неактивного рахунку, якщо така умова передбачена договором і тарифами.

Важливо розуміти різницю між карткою та рахунком. Картка — це платіжний інструмент, за допомогою якого людина розплачується або знімає готівку. Самі кошти зберігаються на банківському рахунку.

Тому закінчення терміну дії пластикової картки не означає, що рахунок автоматично закривається. Він може продовжувати діяти, а його обслуговування залежить від умов банку.

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Наприклад, у ПриватБанку передбачена комісія за обслуговування неактивних рахунків. Якщо клієнт не відновлює операції, банк може списувати по 20 гривень щомісяця з кожного такого рахунку. Коли після списання комісій грошей не залишається, картка та рахунок автоматично закриваються.

В інших банках правила можуть бути іншими. Зокрема, Sense Bank із 1 січня 2026 року встановив різні комісії залежно від виду рахунку та тривалості його неактивності.

Для карткових рахунків плата може становити 100 гривень, якщо фінансових операцій не було понад 180 днів. За певних умов, зокрема після 36 місяців бездіяльності та неактуалізованих даних клієнта, комісія може сягати 1 000 гривень.

Отже, якщо залишити стару картку без уваги, гроші на рахунку можуть поступово списуватися на оплату банківських послуг. Тому варто час від часу перевіряти стан таких рахунків.

Коли банк має право закрити рахунок

Порядок закриття банківських рахунків в Україні, зокрема, визначає постанова Національного банку №162 від 29 липня 2022 року.

Згідно з нею, банк або інший надавач платіжних послуг може припинити дію договору та закрити поточний чи платіжний рахунок, якщо протягом трьох років поспіль за ним не було операцій і на ньому немає грошей.

Тобто сама відсутність платежів протягом трьох років ще не означає, що рахунок обов'язково закриють. Для застосування цієї підстави важливо, щоб на ньому також не залишалося коштів.

Водночас законодавство передбачає й інші причини для припинення обслуговування рахунку. Зокрема, це можуть бути обставини, пов'язані з фінансовим моніторингом.

Як не втратити гроші через стару картку

Щоб уникнути несподіваних списань, власникам карток, якими вони давно не користуються, варто періодично перевіряти їхній статус і тарифи банку.

Це можна зробити через мобільний застосунок, інтернет-банкінг або звернувшись до служби підтримки фінансової установи.

Якщо картка більше не потрібна, краще офіційно закрити рахунок, а не просто припинити ним користуватися. Перед цим варто:

перевірити залишок коштів;

з'ясувати, чи немає заборгованості;

перевірити регулярні платежі та підключені послуги;

подати до банку заяву про закриття рахунку;

отримати підтвердження, що рахунок закрито.

Таким чином, стара банківська картка не обов'язково призведе до втрати грошей або автоматичного закриття рахунку. Однак комісії за неактивність можуть поступово зменшувати залишок, тому залишати такі рахунки без контролю не варто.

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