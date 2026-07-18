Мошенники охотятся за украинцами перед отпуском: какие схемы обмана самые распространеные

Отдыхающие на пляже, женщина держит смартфон в руках. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

Тема летнего отдыха представляет интерес для мошенников, поскольку многие украинцы в этот период активно ищут туры, билеты и жилье. И зачастую делают это в спешке, а решения принимают под влиянием эмоций. Люди стремятся сэкономить и легче доверяют объявлениям типа "горячее предложение" с большими скидками.

Об этом сообщило в своём Telegram-канале Министерство внутренних дел Украины, передаёт Новини.LIVE.

В полиции рассказали, как уберечься от мошенников во время летнего отдыха. Скриншот: МВД/Telegram

Правоохранители напомнили гражданам о важности не переводить деньги без тщательной проверки и рассказали, к каким схемам чаще всего прибегают мошенники, чтобы лишить своих жертв денег.

Фейковая аренда жилья

Мошенники публикуют реальные фотографии квартир, которых не существует. Часто объявления об аренде сопровождаются поразительно низкими ценами.

"Горящие туры" и "билеты"

Речь идет о продаже несуществующих туров или авиа- и железнодорожных билетов через поддельные сайты.

Псевдопрокат

С осторожностью следует относиться к предложениям по аренде:

автомобилей;

туристического снаряжения.

Особое внимание следует обратить на объявления, в которых от потенциальных покупателей требуют внести предоплату или залог на банковскую карту без заключения договора.

Поддельные сервисы бронирования

Мошенники уже давно научились маскировать интернет-объявления под известные сайты. Когда пользователь попадает на такую страницу, то под предлогом "технического сбоя" его просят повторно ввести данные банковской карты.

Фейковые летние распродажи

Используются сайты-однодневки и фейковые страницы в социальных сетях, где украинцы могут "выбрать" сезонные товары со скидками до 90%.

Как защититься от мошенников

В полиции советуют:

• проверять продавцов и сервисы перед тем, как переводить деньги;

• не открывать подозрительные ссылки.

Также не стоит разглашать третьим лицам реквизиты банковской карты, CVV/CVC-код и одноразовые SMS-коды.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что мошенники в Украине выдают себя за продавцов автомобилей, "продают" несуществующие машины, получают деньги и исчезают. Они работают на онлайн-платформах, которые являются точными копиями известных сайтов.

Также Новини.LIVE писали, что украинцы в TikTok отдали мошенникам почти 1 млн гривен. Сбор средств они организовывали во время прямых трансляций в соцсети, убеждая, что деньги нужны на благотворительные цели.