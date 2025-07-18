Бизнес в Украине будут проверять меньше — в Кабмине сообщили детали

Мужчина подписывает документы. Фото: Unsplash

В Украине должен появиться мораторий на проверки бизнеса. Однако за правоохранительными органами оставят право проверять недобросовестных предпринимателей.

Об этом, как пишет РБК-Украина, заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время общения с журналистами.

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По словам Юлии Свириденко, правительство подготовит решение о моратории на проверки.

"Мы это решение сделаем, мораторий для проверок правоохранительными органами", — сказала она.

Глава правительства добавила, что проверки всегда добавляли хлопот предпринимателям. Сейчас Кабмин консультируется с Офисом генпрокурора для "качественного осмотра дел, связанных с бизнесом".

"Нам очень важно, чтобы только по санкциям прокурора, возможно, областного и районного прокуроров, открывалось дело, связанное с деятельностью бизнеса", — отметила она.

Юлия Свириденко уточнила, что когда правоохранители открывают дело — это блокирует работу предприятий. Чтобы решить проблему, генеральный прокурор Руслан Кравченко должен подготовить комплекс действий. При этом для недобросовестного бизнеса проверки останутся.

О чем еще надо знать

Напомним, 27 июня 2025 года президент Владимир Зеленский сообщил, что поручил правительству подготовить длительный мораторий на проверки бизнеса. По его мнению, бизнес должен реализовывать еще больше идей и укреплять экономический потенциал страны, но для этого "нужны четкие рамки для государственного вмешательства".

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