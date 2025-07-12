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Головна Фінанси Останнє попередження — що зміниться для ФОП з 1 серпня

Останнє попередження — що зміниться для ФОП з 1 серпня

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2025 17:45
Штрафи для ФОП за невикористання РРО — що підготували бізнесу з 1 серпня
Термінал і банківська картка. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні з 1 серпня 2025 року відновлять повні штрафні санкції за порушення правил використання РРО/ПРРО. Держава штрафуватиме фізичних осіб-підприємців. 

Про це повідомили на сайті Державної податкової служби

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Податківці нагадали, що відколи у 2023 році контролюючим органам повернули можливість штрафувати підприємців, держава знизила розмір штрафів до 25% і 50%. Ця норма була тимчасовою — щоби бізнес адаптувався до нових умов.

З 1 серпня ці пом’якшення вже не діятимуть, тож штрафи за незастосування РРО та невидачу чеків знову стягуватимуться у повному обсязі.

"Закликаємо суб'єктів господарювання забезпечити дотримання встановлених правил розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", — підкреслили у Податковій службі.

Як штрафуватимуть бізнес з 1 серпня 

Штрафи за незастосування РРО та невидачу чеків будуть такими:

  • 100% від вартості товарів (робіт, послуг) при першому порушенні;
  • 150% від вартості при кожному наступному порушенні.

ФОПи мають користуватися тільки зареєстрованими РРО або розрахунковими книжками, проводити розрахунки на повну ціну товарів або послуг. Покупці повинні отримувати відповідні розрахункові документи у паперовій або електронній формах.

Нагадаємо, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) пропонує українській владі запровадити нові податки. Йдеться про сплату 18% ПДФО та 5% військового збору з продажу товарів через онлайн-платформи OLX, Prom, Kabanchik тощо. Також дізнавайтесь, чи потрібно платити податки ФОП, якщо він виїхав за кордон.

Податкова служба штрафи бізнес чеки РРО
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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