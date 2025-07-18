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Головна Фінанси Мораторій на перевірки бізнесу — для кого їх точно не скасують

Мораторій на перевірки бізнесу — для кого їх точно не скасують

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2025 22:17
Бізнес в Україні перевірятимуть менше — в Кабміні повідомили деталі
Чоловік підписує документи. Фото: Unsplash

В Україні має з'явитися мораторій на перевірки бізнесу. Однак за правоохоронними органами залишать право перевіряти недобросовісних підприємців. 

Про це, як пише РБК-Україна, заявила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко під час спілкування з журналістами. 

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За словами Юлії Свириденко, уряд підготує рішення щодо мораторію на перевірки.

"Ми це рішення зробимо, мораторій для перевірок правоохоронними органами", — сказала вона. 

Глава уряду додала, що перевірки завжди додавали клопоту підприємцям. Зараз Кабмін консультується з Офісом генпрокурора для "якісного огляду справ, пов'язаних із бізнесом".

"Нам дуже важливо, щоб тільки за санкціями прокурора, можливо, обласного і районного прокурорів, відкривалася справа, пов'язана з діяльністю бізнесу", — зауважила вона.

Юлія Свириденко уточнила, що коли правоохоронці відкривають справу — це блокує роботу підприємств. Щоб розв'язати проблему, генеральний прокурор Руслан Кравченко повинен підготувати комплекс дій. При цьому для недобросовісного бізнесу перевірки залишаться.

Про що ще треба знати 

Нагадаємо, 27 червня 2025 року президент Володимир Зеленський повідомив, що доручив уряду підготувати тривалий мораторій на перевірки бізнесу. На його думку, бізнес повинен реалізовувати ще більше ідей та зміцнювати економічний потенціал країни, але для цього "потрібні чіткі рамки для державного втручання". 

Раніше ми розповідали, що українські підприємці масово релокують свій бізнес в інших країнах.  Так, вони реєструють компанії та започатковують виробництва у Польщі, Угорщині та Узбекистані у пошуках кращих умов для ведення справ. Дізнавайтесь також, які зміни мають відбутися для ФОП в Україні вже з 1 серпня. 

Кабінет міністрів Юлія Свириденко бізнес перевірки мораторій
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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