Перевірки бізнесу в Україні — Зеленський анонсував мораторій та плани на найближчий час

Мораторій на перевірки бізнесу — Зеленський повідомив про зміни
Президент України Володимир Зеленський заявив, що доручив підготувати рішення про введення тривалого мораторію на проведення перевірок бізнесу в країні. На його думку, Україна може бути значно сильнішою в економічному плані.
Про це глава держави сказав під час "Форуму влади та бізнесу: від діалогу до партнерства", який проходив у Києві.
Зеленський хоче ввести мораторій на перевірки бізнесу
"Я вже доручив готувати рішення щодо тривалого мораторію на перевірки бізнесу. Так, щоб убезпечити бізнес від будь-якого тиску недобросовісних людей на різних посадах", — заявив Зеленський.
Лідер переконаний, що Україна може бути значно сильнішою в економічному плані, але для цього потрібні рамки з регулювання.
"Україна може бути значно сильніше економічно, а отже, нам треба реалізувати значно більше ідей і талантів українського підприємництва. Для цього потрібні умови, чіткі рамки для державного втручання, мінімальне та раціональне регулювання, сильне державне лобіювання українського бізнесу у світі", — додав президент.
Нещодавно Зеленський розповів про результати зовнішньополітичної роботи за тиждень.
Також президент підписав указ, згідно з яким в Україні синхронізують дію санкцій проти Росії з міжнародними союзниками.
Читайте Новини.LIVE!