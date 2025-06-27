Перевірки бізнесу в Україні — Зеленський анонсував мораторій та плани на найближчий час

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що доручив підготувати рішення про введення тривалого мораторію на проведення перевірок бізнесу в країні. На його думку, Україна може бути значно сильнішою в економічному плані.

Про це глава держави сказав під час "Форуму влади та бізнесу: від діалогу до партнерства", який проходив у Києві.

Реклама

Читайте також:

Зеленський хоче ввести мораторій на перевірки бізнесу

"Я вже доручив готувати рішення щодо тривалого мораторію на перевірки бізнесу. Так, щоб убезпечити бізнес від будь-якого тиску недобросовісних людей на різних посадах", — заявив Зеленський.

Лідер переконаний, що Україна може бути значно сильнішою в економічному плані, але для цього потрібні рамки з регулювання.

"Україна може бути значно сильніше економічно, а отже, нам треба реалізувати значно більше ідей і талантів українського підприємництва. Для цього потрібні умови, чіткі рамки для державного втручання, мінімальне та раціональне регулювання, сильне державне лобіювання українського бізнесу у світі", — додав президент.

Нещодавно Зеленський розповів про результати зовнішньополітичної роботи за тиждень.

Також президент підписав указ, згідно з яким в Україні синхронізують дію санкцій проти Росії з міжнародними союзниками.