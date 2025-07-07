Lifecell и Monobank ввели новую услугу для украинцев — что можно сделать без интернета

Мужчина в военной форме разговаривает по телефону. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Абоненты мобильного оператора lifecell смогут пополнять свой мобильный счет даже без доступа к интернету. Однако пока такая возможность есть у людей, у которых есть приложение Monobank.

О новой функции сообщил в своем Telegram-канале соучредитель финучреждения Олег Гороховский.

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Подробнее о новой функции для абонентов Lifecell

Как написал Олег Гороховский, пользователи будут пользоваться приложением когда интернет отсутствует. А украинцы, которые являются абонентами lifecell, смогут без проблем оплачивать свой мобильный тариф через Monobank — эта функция пока работает только для этого мобильного оператора.

"Вы можете зайти в моно без интернета даже когда телефон не пополнен, чтобы, собственно, пополнить тариф (пока работает только в lifecell, но если здесь будет много лайков - то может и другие операторы захотят", — написал Олег Гороховский.

Что еще надо знать

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Ранее мы рассказывали о новых тарифах от Vodafone. Их создали с учетом потенциального включения нашей страны в единую роуминговую зону с Евросоюзом. Узнавайте также, какие изменения подготовили мобильные операторы украинцам в июле.