Маркетплейс от mono — когда старт продаж

Приложение Монобанк в телефоне. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Виртуальный monobank готовится к запуску собственного маркетплейса "market by mono". Официальный выпуск состоится 21 октября.

Об этом сообщил соучредитель финансового учреждения Олег Гороховский в Telegram.

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Детальнее о market by mono

"Market by mono — это наша попытка сделать что-то особенное в e-commerce. Судить его строго сразу, конечно, не стоит – он еще совсем малыш и впереди долгий, сложный путь", — отметил Гороховский.

Новый маркетплейс от Моно обеспечит выгодные условия как покупателям, так и продавцам. Все товары можно будет приобрести по программе "Покупка по частям" без дополнительных расходов или скрытых платежей.

Для партнеров платформы monobank также предлагает привлекательные условия сотрудничества, в частности, тарифы для продавцов будут в 3-5 раз ниже конкурентов.

"На старте будут представлены три категории — гаджеты, смарт-электроника и компьютерная техника. Впоследствии добавим и все остальное", — сообщил Гороховский.

В приложении Монобанк уже появился новый раздел маркетплейса, где пользователям доступно более 20 тысяч товаров. Одним из ключевых преимуществ этого сервиса есть бесплатная доставка.

Чтобы воспользоваться новым маркетплейсом, нужно обновить приложение Monobank и перейти на новый дизайн. Маркетплейс расположен в нижнем меню главного экрана приложения.

Что еще стоит знать

Напомним, недавно monobank запустил новую функцию "Групповые расходы", упрощающую процесс распределения общих расходов между друзьями или коллегами. Кроме того, клиенты банка могут перейти на карты Visa и получить кэшбек за это изменение.

Мы также писали, что Монобанк ввел новую функцию для мониторинга будущих платежей. Теперь клиенты смогут заранее планировать свои финансовые затраты, что сделает управление денежными средствами более удобным и прозрачным.