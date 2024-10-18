Маркетплейс від mono — коли старт продаж

Застосунок Монобанку в телефоні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Віртуальний monobank готується до запуску власного маркетплейсу market by mono. Офіційний реліз відбудеться 21 жовтня.

Про це повідомив співзасновник фінансової установи Олег Гороховський у Telegram.

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Детальніше про market by mono

"Market by mono — це наша спроба зробити щось особливе в e-commerce. Судити його суворо відразу, звичайно, не варто — він ще зовсім малюк, і попереду довгий, складний шлях", — зазначив Гороховський.

Новий маркетплейс від Моно забезпечить вигідні умови як для покупців, так і для продавців. Усі товари можна буде придбати за програмою "Покупка частинами" без додаткових витрат чи прихованих платежів.

Для партнерів платформи monobank також пропонує привабливі умови співпраці, зокрема, тарифи для продавців будуть у 3-5 разів нижчими, ніж у конкурентів.

"На старті будуть представлені три категорії — гаджети, смарт-електроніка та комп'ютерна техніка. Згодом додамо і все інше", — повідомив Гороховський.

У додатку Монобанк вже з’явився новий розділ маркетплейсу, де користувачам доступно понад 20 тисяч товарів. Однією з ключових переваг цього сервісу є безкоштовна доставка.

Щоб скористатися новим маркетплейсом, користувачам потрібно оновити додаток Monobank і перейти на новий дизайн. Маркетплейс розташований у нижньому меню головного екрана додатка.

Що ще варто знати

Нагадаємо, нещодавно monobank запустив нову функцію "Групові витрати", яка спрощує процес розподілу спільних витрат між друзями чи колегами. Крім того, клієнти банку мають можливість перейти на картки Visa та отримати кешбек за цю зміну.

Також ми писали, що Монобанк запровадив нову функцію для моніторингу майбутніх платежів. Тепер клієнти зможуть заздалегідь планувати свої фінансові витрати, що зробить управління коштами більш зручним та прозорим.