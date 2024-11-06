Новая функция от monobank — кому будет полезной

Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Виртуальный Monobank ввел новую функцию для контроля затрат. Она будет особенно полезна для тех, кто совместно использует карту.

Об этом сообщил соучредитель Монобанка Олег Гороховский в Telegram.

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По его словам, новая функция позволит контролировать расходы, произведенные через Apple Pay или Google Pay. Для этого пользователям нужно будет настроить название устройства, с которого производятся оплаты, и эта информация будет отображаться в деталях транзакции.

"Особенно полезно для тех, кто дает доступ к карточке еще кому-то для совместного пользования", — объяснил Гороховский.

Чтобы изменить название устройства:

Обновите приложение. Откройте приложение и выберите одну из транзакций. Нажмите "Оплата через Apple/Google Pay". Добавьте новое имя устройства.

Как контролировать общие расходы в Монобанке Источник: t.me/OGoMono

Напомним, в октябре monobank запустил новую функцию "Групповые расходы", упрощающую процесс распределения общих расходов между друзьями или коллегами. Кроме того, клиенты банка могут перейти на карты Visa и получить кэшбек за это изменение.

Также мы рассказывали, что Монобанк запустил свой маркетплейс market by mono. Официальный выпуск состоялся 21 октября.