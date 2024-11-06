Новая функция от monobank — кому будет полезной

Монобанк добавил новую функцию для контроля расходов
Виртуальный Monobank ввел новую функцию для контроля затрат. Она будет особенно полезна для тех, кто совместно использует карту.
Об этом сообщил соучредитель Монобанка Олег Гороховский в Telegram.
Подробнее о новой функции от Моно
По его словам, новая функция позволит контролировать расходы, произведенные через Apple Pay или Google Pay. Для этого пользователям нужно будет настроить название устройства, с которого производятся оплаты, и эта информация будет отображаться в деталях транзакции.
"Особенно полезно для тех, кто дает доступ к карточке еще кому-то для совместного пользования", — объяснил Гороховский.
Чтобы изменить название устройства:
- Обновите приложение.
- Откройте приложение и выберите одну из транзакций.
- Нажмите "Оплата через Apple/Google Pay".
- Добавьте новое имя устройства.
Напомним, в октябре monobank запустил новую функцию "Групповые расходы", упрощающую процесс распределения общих расходов между друзьями или коллегами. Кроме того, клиенты банка могут перейти на карты Visa и получить кэшбек за это изменение.
Также мы рассказывали, что Монобанк запустил свой маркетплейс market by mono. Официальный выпуск состоялся 21 октября.
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