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Монобанк добавил новую функцию для контроля расходов

6 ноября 2024 12:59
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Новая функция от monobank — кому будет полезной
Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Виртуальный Monobank ввел новую функцию для контроля затрат. Она будет особенно полезна для тех, кто совместно использует карту.

Об этом сообщил соучредитель Монобанка Олег Гороховский в Telegram.

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По его словам, новая функция позволит контролировать расходы, произведенные через Apple Pay или Google Pay. Для этого пользователям нужно будет настроить название устройства, с которого производятся оплаты, и эта информация будет отображаться в деталях транзакции.

"Особенно полезно для тех, кто дает доступ к карточке еще кому-то для совместного пользования", — объяснил Гороховский.

Чтобы изменить название устройства:

  1. Обновите приложение.
  2. Откройте приложение и выберите одну из транзакций.
  3. Нажмите "Оплата через Apple/Google Pay".
  4. Добавьте новое имя устройства.
Как изменить название устройства в Монобанке
Как контролировать общие расходы в Монобанке Источник: t.me/OGoMono

Напомним, в октябре monobank запустил новую функцию "Групповые расходы", упрощающую процесс распределения общих расходов между друзьями или коллегами. Кроме того, клиенты банка могут перейти на карты Visa и получить кэшбек за это изменение.

Также мы рассказывали, что Монобанк запустил свой маркетплейс market by mono. Официальный выпуск состоялся 21 октября.

monobank банковские карты Монобанк Олег Гороховский деньги банки

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