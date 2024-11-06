Нова функція від monobank — кому буде корисною

Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Віртуальний Monobank запровадив нову функцію для контролю витрат. Вона буде особливо корисною для тих, хто спільно використовує картку.

Про це повідомив співзасновник Монобанку Олег Гороховський у Telegram.

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Детальніше про нову функцію від Моно

За його словами, нова функція дозволить контролювати витрати, здійснені через Apple Pay або Google Pay. Для цього користувачам потрібно буде налаштувати назву пристрою, з якого відбуваються оплати, і ця інформація відображатиметься в деталях транзакції.

"Особливо корисно для тих, хто дає доступ до картки ще комусь для спільного користування", — пояснив Гороховський.

Щоб змінити назву пристрою:

Оновіть додаток. Відкрийте застосунок і виберіть одну з транзакцій. Натисніть на "Оплата через Apple/Google Pay". Додайте нове ім’я пристрою.

Як контролювати спільні витрати в Монобанку. Джерело: t.me/OGoMono

Нагадаємо, в жовтні monobank запустив нову функцію "Групові витрати", яка спрощує процес розподілу спільних витрат між друзями чи колегами. Крім того, клієнти банку мають можливість перейти на картки Visa та отримати кешбек за цю зміну.

Також ми розповідали, що Монобанк запустив власний маркетплейс market by mono. Офіційний реліз відбувся 21 жовтня.