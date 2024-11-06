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Монобанк додав нову функцію для контролю витрат

6 листопада 2024 12:59
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Нова функція від monobank — кому буде корисною
Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Віртуальний Monobank запровадив нову функцію для контролю витрат. Вона буде особливо корисною для тих, хто спільно використовує картку.

Про це повідомив співзасновник Монобанку Олег Гороховський у Telegram.

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Детальніше про нову функцію від Моно

За його словами, нова функція дозволить контролювати витрати, здійснені через Apple Pay або Google Pay. Для цього користувачам потрібно буде налаштувати назву пристрою, з якого відбуваються оплати, і ця інформація відображатиметься в деталях транзакції.

"Особливо корисно для тих, хто дає доступ до картки ще комусь для спільного користування", — пояснив Гороховський.

Щоб змінити назву пристрою:

  1. Оновіть додаток.
  2. Відкрийте застосунок і виберіть одну з транзакцій.
  3. Натисніть на "Оплата через Apple/Google Pay".
  4. Додайте нове ім’я пристрою.
Як змінити назву пристрою в Монобанку
Як контролювати спільні витрати в Монобанку. Джерело: t.me/OGoMono

Нагадаємо, в жовтні monobank запустив нову функцію "Групові витрати", яка спрощує процес розподілу спільних витрат між друзями чи колегами. Крім того, клієнти банку мають можливість перейти на картки Visa та отримати кешбек за цю зміну.

Також ми розповідали, що Монобанк запустив власний маркетплейс market by mono. Офіційний реліз відбувся 21 жовтня.

monobank банківські карти Монобанк Олег Гороховський гроші банки

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13:29 На ремонт санаторію в Затоці на Одещині витратять мільйон

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