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Молочные продукты стремительно дорожают — почему растут цены

1 ноября 2024 16:20
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на молочку стремительно выросли — какая причина
Производство молочной продукции. Фото: УНІАН
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В Украине наблюдается резкий рост цен на молоко, что вызвало тревогу среди участников молочного рынка. Они отмечают, что нынешняя ситуация с ценами на молоко-сырье чрезвычайно тревожна.

Об этом рассказывает Цензор.net.

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Согласно сообщению Союза молочных предприятий Украины, производители прогнозировали, что осенью пиковые цены на литр молока-сырья достигнут 17-18 грн с НДС. Однако на самом деле его стоимость выросла до 25 грн по НДС.

На рост цен на молочное сырье повлияло несколько факторов. Главным фактором является дефицит сырья: средняя загруженность перерабатывающих предприятий составляет примерно 60%. Кроме того, наблюдается стабильный спрос на экспорт украинской молочной продукции, а также необходимость удовлетворять внутренние потребности.

Дефицит сырья в Украине становится все более ощутимым, и его усилила война, что привело к потере ферм и уничтожению поголовья скота. Участники рынка отмечают, что значительная часть молока, производимого населением, не подходит для экспорта или продажи в национальном ритейле из-за низкого качества и невозможности контролировать процесс производства.

Эксперты подчеркивают, что наличие дефицита сырья приводит к неконтролируемому ценовому росту, основанному не на рыночных условиях, а на панике и истерии.

Исполнительный директор Союза молочных предприятий Арсен Дидур отметил, что для урегулирования ситуации в отрасли необходим диалог между производителями и переработчиками, а также поддержка государства.

"Условия, которые мы имеем — дефицит сырья, ценовые качели (стоимость молоко-сырья уже превысила уровень стран Балтии) — требуют вмешательства и стабилизации ситуации. Если не найти решения, это все может привести к банкротству перерабатывающих предприятий и как следствие вынужденного сокращения поголовья скота", — сказал он.

Дидур отмечает, что украинская молочная отрасль находится в сложном состоянии и нуждается в антикризисной программе. В настоящее время ключевой целью является решение проблемы дефицита производства молока и обеспечение стабильного увеличения поголовья коров. Кроме того, необходимо реформировать производителей молока из населения в малые семейные фермы или производственные молочно-заготовительные кооперативы.

Что еще нужно знать

Напомним, Национальный банк Украины ухудшил прогноз по индексу потребительских цен (ИПЦ) на 2024–2025 годы. Основными факторами роста цен на продовольственные товары стали более низкие, чем ожидалось, урожаи сельскохозяйственных культур, удорожание сырья, увеличение производственных затрат и ослабление гривны.

Мы также писали, что украинское население адаптировалось под рост цен на продукты питания, спровоцированное главным образом войной. В этой связи многим пришлось существенно урезать бюджет на питание.

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