Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Молдова повышает минималку — какую сумму будут платить

Молдова повышает минималку — какую сумму будут платить

Ua ru
Дата публикации 24 ноября 2025 13:21
обновлено: 13:51
Минимальная зарплата в Молдове будет вдвое больше, чем в Украине - сумма
Молдавские леи. Фото: Radio Moldova

В Молдове в 2026 году планируют повысить минимальную зарплату до 6,3 тыс. леев — это примерно 15,6 тыс. грн и почти вдвое больше, чем украинская минималка сейчас. Повышение предусматривает дополнительные 800 леев к действующей ставке.

В Министерстве труда напоминают, что минималка в стране растет с 2021 года и после нового пересмотра фактически удвоится за пять лет. Об этом сообщает Newsmaker.md

Реклама
Читайте также:

Профсоюзы Молдовы требуют большего

Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы считает, что предложенного правительством роста недостаточно для достойной жизни работников.

Профсоюзы настаивают на увеличении минимальной зарплаты до 8 050 леев, что существенно выше правительственного предложения.

Ситуация с минимальной зарплатой в Украине

В то же время в Украине правительство предлагает установить минимальную зарплату в 2026 году на уровне 8 647 грн.

Последнее повышение произошло в апреле 2024 года, когда минималка выросла с 7 100 до 8 000 грн.

Ранее мы рассказывали о новых правилах на границе и почему Молдова усилила контроль въезда в свою страну для украинцев.

Узнайте также об изменениях в начислении максимальной пенсии в Украине и кому в десять раз урезали выплаты.

Молдова пенсии прожиточный минимум гривна минимальная зарплата
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации