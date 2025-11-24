Минимальная зарплата в Молдове будет вдвое больше, чем в Украине - сумма

Молдова повышает минималку — какую сумму будут платить
В Молдове в 2026 году планируют повысить минимальную зарплату до 6,3 тыс. леев — это примерно 15,6 тыс. грн и почти вдвое больше, чем украинская минималка сейчас. Повышение предусматривает дополнительные 800 леев к действующей ставке.
В Министерстве труда напоминают, что минималка в стране растет с 2021 года и после нового пересмотра фактически удвоится за пять лет. Об этом сообщает Newsmaker.md.
Профсоюзы Молдовы требуют большего
Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы считает, что предложенного правительством роста недостаточно для достойной жизни работников.
Профсоюзы настаивают на увеличении минимальной зарплаты до 8 050 леев, что существенно выше правительственного предложения.
Ситуация с минимальной зарплатой в Украине
В то же время в Украине правительство предлагает установить минимальную зарплату в 2026 году на уровне 8 647 грн.
Последнее повышение произошло в апреле 2024 года, когда минималка выросла с 7 100 до 8 000 грн.
