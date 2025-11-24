Минимальная зарплата в Молдове будет вдвое больше, чем в Украине - сумма

Молдавские леи. Фото: Radio Moldova

В Молдове в 2026 году планируют повысить минимальную зарплату до 6,3 тыс. леев — это примерно 15,6 тыс. грн и почти вдвое больше, чем украинская минималка сейчас. Повышение предусматривает дополнительные 800 леев к действующей ставке.

В Министерстве труда напоминают, что минималка в стране растет с 2021 года и после нового пересмотра фактически удвоится за пять лет. Об этом сообщает Newsmaker.md.

Реклама

Читайте также:

Профсоюзы Молдовы требуют большего

Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы считает, что предложенного правительством роста недостаточно для достойной жизни работников.

Профсоюзы настаивают на увеличении минимальной зарплаты до 8 050 леев, что существенно выше правительственного предложения.

Ситуация с минимальной зарплатой в Украине

В то же время в Украине правительство предлагает установить минимальную зарплату в 2026 году на уровне 8 647 грн.

Последнее повышение произошло в апреле 2024 года, когда минималка выросла с 7 100 до 8 000 грн.

Ранее мы рассказывали о новых правилах на границе и почему Молдова усилила контроль въезда в свою страну для украинцев.

Узнайте также об изменениях в начислении максимальной пенсии в Украине и кому в десять раз урезали выплаты.