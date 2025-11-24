Відео
Україна
Відео

Молдова підвищує мінімалку — яку суму платитимуть

Молдова підвищує мінімалку — яку суму платитимуть

Дата публікації: 24 листопада 2025 13:21
Оновлено: 13:51
Мінімальна зарплата в Молдові буде вдвічі більшою, ніж в Україні — сума
Молдовські леї. Фото: Radio Moldova

У Молдові у 2026 році планують підвищити мінімальну зарплату до 6,3 тис. леїв — це приблизно 15,6 тис. грн і майже вдвічі більше, ніж українська мінімалка зараз. Підвищення передбачає додаткові 800 леїв до чинної ставки.

У Міністерстві праці нагадують, що мінімалка в країні зростає з 2021 року та після нового перегляду фактично подвоїться за п’ять років. Про це повідомляє Newsmaker.md.

Читайте також:

Профспілки Молдови вимагають більшого

Національна конфедерація профспілок Молдови вважає, що запропонованого урядом зростання недостатньо для гідного життя працівників.

Профспілки наполягають на збільшенні мінімальної зарплати до 8 050 леїв, що суттєво вище за урядову пропозицію.

Ситуація з мінімальною зарплатою в Україні

Водночас в Україні уряд пропонує встановити мінімальну зарплату у 2026 році на рівні 8 647 грн.

Останнє підвищення відбулося у квітні 2024 року, коли мінімалка зросла з 7 100 до 8 000 грн.

Раніше ми розповідали про нові правила на кордоні та чому Молдова посилила контроль в’їзду у свою країну для українців. 

Дізнайтесь також про зміни у нарахуванні максимальної пенсії в Україні та кому вдесятеро урізали виплати. 

Молдова пенсії прожитковий мінімум гривня мінімальна зарплата
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
