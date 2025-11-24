Мінімальна зарплата в Молдові буде вдвічі більшою, ніж в Україні — сума

Молдова підвищує мінімалку — яку суму платитимуть
У Молдові у 2026 році планують підвищити мінімальну зарплату до 6,3 тис. леїв — це приблизно 15,6 тис. грн і майже вдвічі більше, ніж українська мінімалка зараз. Підвищення передбачає додаткові 800 леїв до чинної ставки.
У Міністерстві праці нагадують, що мінімалка в країні зростає з 2021 року та після нового перегляду фактично подвоїться за п’ять років. Про це повідомляє Newsmaker.md.
Профспілки Молдови вимагають більшого
Національна конфедерація профспілок Молдови вважає, що запропонованого урядом зростання недостатньо для гідного життя працівників.
Профспілки наполягають на збільшенні мінімальної зарплати до 8 050 леїв, що суттєво вище за урядову пропозицію.
Ситуація з мінімальною зарплатою в Україні
Водночас в Україні уряд пропонує встановити мінімальну зарплату у 2026 році на рівні 8 647 грн.
Останнє підвищення відбулося у квітні 2024 року, коли мінімалка зросла з 7 100 до 8 000 грн.
