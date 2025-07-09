Лимиты на мобильный интернет — почему для украинцев могут установить ограничения

Женщина с телефоном в руке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

После интеграции Украины в роуминговую зону Европейского Союза, которая должна состояться в первый день 2026 года, абоненты с украинскими номерами все равно не смогут на полную пользоваться мобильной связью в Европе. С них будут взимать дополнительную плату.

Об этом говорится в материале издания Зеркало недели.

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Как отмечают авторы статьи, правило "роуминг как дома" касается путешествующих по странам Европы, а не тех, кто постоянно живет в ЕС. Поэтому с последней категории граждан после использования определенного объема данных оператор, вероятно, будет взимать дополнительную плату. Ожидается, что сумма не будет превышать размер оптового ограничения, которое в 2025 году составляет 1,3 евро за ГБ (почти 64 грн по официальному курсу на 8 июля).

"Если вы проводите больше времени дома, чем за границей, или больше используете свой телефон дома, вы считаетесь добросовестным пользователем и платите по внутренним тарифам. Поэтому украинцы, которые выехали в ЕС во время полномасштабного вторжения осели в европейских странах, не совсем подпадают под этот термин", — пояснили аналитики.

Какие ограничения будут для украинцев

Прогнозируется, что операторы ограничат только мобильный интернет. Зато звонки и SMS абоненты будут получать по украинским тарифам.

Лимит на мобильный интернет, как считают аналитики, будет зависеть от тарифа и оптовой цены. Это может быть от 3 ГБ до 5 ГБ.

"После достижения этого лимита будет взиматься дополнительная плата, но не более 1,30 евро за ГБ (в 2025 году). Скорее всего, операторы предложат дополнительные пакеты на мобильный интернет, который будут привязывать к этой цене", — отмечается в статье.

Напомним, абоненты lifecell смогут пополнять мобильный счет без доступа к интернету. Такая функция появилась в приложении Monobank.

Также мы рассказывали, что оператор Vodafone в конце июня ввел для абонентов новые тарифы — FLEXX GO и FLEXX TOP. Их стоимость варьируется от 320 гривен до 500 гривен.