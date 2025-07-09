Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Мобильный интернет подорожает — кто из украинцев заплатит больше

Мобильный интернет подорожает — кто из украинцев заплатит больше

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 19:20
Лимиты на мобильный интернет — почему для украинцев могут установить ограничения
Женщина с телефоном в руке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

После интеграции Украины в роуминговую зону Европейского Союза, которая должна состояться в первый день 2026 года, абоненты с украинскими номерами все равно не смогут на полную пользоваться мобильной связью в Европе. С них будут взимать дополнительную плату.

Об этом говорится в материале издания Зеркало недели.

Реклама
Читайте также:

Роуминговая зона с ЕС — к чему готовиться украинцам в Европе

Как отмечают авторы статьи, правило "роуминг как дома" касается путешествующих по странам Европы, а не тех, кто постоянно живет в ЕС. Поэтому с последней категории граждан после использования определенного объема данных оператор, вероятно, будет взимать дополнительную плату. Ожидается, что сумма не будет превышать размер оптового ограничения, которое в 2025 году составляет 1,3 евро за ГБ (почти 64 грн по официальному курсу на 8 июля).

"Если вы проводите больше времени дома, чем за границей, или больше используете свой телефон дома, вы считаетесь добросовестным пользователем и платите по внутренним тарифам. Поэтому украинцы, которые выехали в ЕС во время полномасштабного вторжения осели в европейских странах, не совсем подпадают под этот термин", — пояснили аналитики.

Какие ограничения будут для украинцев 

Прогнозируется, что операторы ограничат только мобильный интернет. Зато звонки и SMS абоненты будут получать по украинским тарифам.

Лимит на мобильный интернет, как считают аналитики, будет зависеть от тарифа и оптовой цены. Это может быть от 3 ГБ до 5 ГБ.

"После достижения этого лимита будет взиматься дополнительная плата, но не более 1,30 евро за ГБ (в 2025 году). Скорее всего, операторы предложат дополнительные пакеты на мобильный интернет, который будут привязывать к этой цене", — отмечается в статье.

Напомним, абоненты lifecell смогут пополнять мобильный счет без доступа к интернету. Такая функция появилась в приложении Monobank.

Также мы рассказывали, что оператор Vodafone в конце июня ввел для абонентов новые тарифы — FLEXX GO и FLEXX TOP. Их стоимость варьируется от 320 гривен до 500 гривен.

деньги связь роуминг мобильный оператор мобильный телефон
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации