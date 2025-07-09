Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Мобільний інтернет подорожчає — хто з українців заплатить більше

Мобільний інтернет подорожчає — хто з українців заплатить більше

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 19:20
Ліміти на мобільний інтернет — чому для українців можуть встановити обмеження
Жінка з телефоном у руці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Після інтеграції України в роумінгову зону Європейського Союзу, яка має відбутися у перший день 2026 року, абоненти з українськими номерами все одно не зможуть на повну користуватися мобільним зв'язком у Європі. З них стягуватимуть додаткову плату. 

Про це йдеться у матеріалі видання Дзеркало тижня

Реклама
Читайте також:

Роумінгова зона з ЄС — до чого готуватися українцям в Європі 

Як зазначають автори статті, правило "роумінг як вдома" стосується подорожуючих країнами Європи, а не тих, хто постійно живе в ЄС. Тому з останньої категорії громадян після використання певного обсягу даних оператор, ймовірно, стягуватиме додаткову плату. Очікується, що сума не перевищуватиме розмір оптового обмеження, яке у 2025 році становить 1,3 євро за ГБ (майже 64 грн за офіційним курсом на 8 липня).

"Якщо ви проводите більше часу вдома, ніж за кордоном, або більше використовуєте свій телефон удома, ви вважаєтеся сумлінним користувачем і сплачуєте за внутрішніми тарифами. Тому українці, які виїхали до ЄС під час повномасштабного вторгнення  осіли в європейських країнах, не зовсім підпадають під цей термін", — пояснили аналітики.

Які обмеження будуть для українців

Прогнозується, що оператори обмежать лише мобільний інтернет. Натомість дзвінки та SMS абоненти отримуватимуть за українськими тарифами.

Ліміт на мобільний інтернет, як вважають аналітики, залежатиме від тарифу та оптової ціни. Це може бути від 3 ГБ до 5 ГБ.

"Після досягнення цього ліміту стягуватиметься додаткова плата, але не більше ніж 1,30 євро за ГБ (у 2025 році). Найімовірніше, оператори запропонують додаткові пакети на мобільний інтернет, який будуть прив'язувати до цієї ціни", — зазначається у статті. 

Нагадаємо, абоненти lifecell зможуть поповнювати мобільний рахунок без доступу до інтернету. Така функція з'явилася у застосунку Monobank.

Також ми розповідали, що оператор Vodafone наприкінці червня запровадив для абонентів нові тарифи — FLEXX GO та FLEXX TOP. Їхня вартість варіюється від 320 гривень до 500 гривень.

гроші зв'язок роумінг мобільний оператор мобільний телефон
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації