Ліміти на мобільний інтернет — чому для українців можуть встановити обмеження

Жінка з телефоном у руці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Після інтеграції України в роумінгову зону Європейського Союзу, яка має відбутися у перший день 2026 року, абоненти з українськими номерами все одно не зможуть на повну користуватися мобільним зв'язком у Європі. З них стягуватимуть додаткову плату.

Про це йдеться у матеріалі видання Дзеркало тижня.

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Як зазначають автори статті, правило "роумінг як вдома" стосується подорожуючих країнами Європи, а не тих, хто постійно живе в ЄС. Тому з останньої категорії громадян після використання певного обсягу даних оператор, ймовірно, стягуватиме додаткову плату. Очікується, що сума не перевищуватиме розмір оптового обмеження, яке у 2025 році становить 1,3 євро за ГБ (майже 64 грн за офіційним курсом на 8 липня).

"Якщо ви проводите більше часу вдома, ніж за кордоном, або більше використовуєте свій телефон удома, ви вважаєтеся сумлінним користувачем і сплачуєте за внутрішніми тарифами. Тому українці, які виїхали до ЄС під час повномасштабного вторгнення осіли в європейських країнах, не зовсім підпадають під цей термін", — пояснили аналітики.

Які обмеження будуть для українців

Прогнозується, що оператори обмежать лише мобільний інтернет. Натомість дзвінки та SMS абоненти отримуватимуть за українськими тарифами.

Ліміт на мобільний інтернет, як вважають аналітики, залежатиме від тарифу та оптової ціни. Це може бути від 3 ГБ до 5 ГБ.

"Після досягнення цього ліміту стягуватиметься додаткова плата, але не більше ніж 1,30 євро за ГБ (у 2025 році). Найімовірніше, оператори запропонують додаткові пакети на мобільний інтернет, який будуть прив'язувати до цієї ціни", — зазначається у статті.

Нагадаємо, абоненти lifecell зможуть поповнювати мобільний рахунок без доступу до інтернету. Така функція з'явилася у застосунку Monobank.

Також ми розповідали, що оператор Vodafone наприкінці червня запровадив для абонентів нові тарифи — FLEXX GO та FLEXX TOP. Їхня вартість варіюється від 320 гривень до 500 гривень.