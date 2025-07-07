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Головна Фінанси Тільки абонентам lifecell — яку послугу надаватимуть в Monobank

Тільки абонентам lifecell — яку послугу надаватимуть в Monobank

Ua ru
Дата публікації: 7 липня 2025 15:22
Lifecell і Monobank запровадили нову послугу для українців — що можна зробити без інтернету
Чоловік у військовій формі розмовляє телефоном. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Абоненти мобільного оператора lifecell зможуть поповнювати свій мобільний рахунок навіть без доступу до інтернету. Однак наразі така можливість є у людей, які мають додаток Monobank.

Про нову функцію повідомив у своєму Telegram-каналі співзасновник фінустанови Олег Гороховський.

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Детальніше про нову функцію для абонентів Lifecell 

Як написав Олег Гороховський, користувачі користуватимуться додатком коли інтернет відсутній. А українці, які є абонентами lifecell, зможуть без проблем оплачувати свій мобільний тариф через Monobank — ця функція наразі працює лише для цього мобільного оператора. 

"Ви можете зайти в моно без інтернету навіть коли телефон не поповнено, щоб, власне, поповнити тариф (поки що працює тільки у lifecell, але якщо тут буде багато лайків — то може й інші оператори захочуть", — написав Олег Гороховський. 

Що ще треба знати 

Нагадаємо, що Київстар почав продавати номери з новим кодом 077 бізнес-клієнтам та українцям, які вже є клієнтами компанії. Раніше новий код можна було отримати лише придбавши послугу "Красивий номер", яка коштувала 1 тисячу гривень. 

Раніше ми розповідали про нові тарифи від Vodafone. Їх створили з врахуванням потенційного включення нашої країни до єдиної роумінгової зони з Євросоюзом. Дізнавайтесь також, які зміни підготували мобільні оператори українцям у липні. 

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Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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