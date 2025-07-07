Lifecell і Monobank запровадили нову послугу для українців — що можна зробити без інтернету

Чоловік у військовій формі розмовляє телефоном. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Абоненти мобільного оператора lifecell зможуть поповнювати свій мобільний рахунок навіть без доступу до інтернету. Однак наразі така можливість є у людей, які мають додаток Monobank.

Про нову функцію повідомив у своєму Telegram-каналі співзасновник фінустанови Олег Гороховський.

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Детальніше про нову функцію для абонентів Lifecell

Як написав Олег Гороховський, користувачі користуватимуться додатком коли інтернет відсутній. А українці, які є абонентами lifecell, зможуть без проблем оплачувати свій мобільний тариф через Monobank — ця функція наразі працює лише для цього мобільного оператора.

"Ви можете зайти в моно без інтернету навіть коли телефон не поповнено, щоб, власне, поповнити тариф (поки що працює тільки у lifecell, але якщо тут буде багато лайків — то може й інші оператори захочуть", — написав Олег Гороховський.

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