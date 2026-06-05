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Главная Финансы Мобилизация после выхода на пенсию: что будет с выплатами и надбавками

Мобилизация после выхода на пенсию: что будет с выплатами и надбавками

Ua ru
Дата публикации 5 июня 2026 09:26
Повторная мобилизация после выхода на пенсию: украинцам объяснили, как изменятся выплаты
Деньги в кошельке, военнослужащий. Фото: Новини.LIVE, Коллаж: Новини.LIVE.

После начала полномасштабной войны многие военные пенсионеры повторно присоединились к службе в ВСУ. В то же время актуальным остается вопрос: что же будет с пенсионными выплатами и увеличатся ли они после демобилизации.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Кому продолжат выплачивать пенсию

Закон предусматривает, что военные пенсионеры сохраняют право на пенсию, если их повторно привлекли к службе:

  • во время мобилизации на особый период;
  • по призыву из числа резервистов;
  • по контракту на время особого периода — до его завершения или увольнения со службы.

То есть сама по себе мобилизация или подписание нового контракта не является основанием для прекращения пенсионных выплат.

Могут ли увеличить пенсию после службы

После увольнения со службы военный может рассчитывать на перерасчет пенсии.
Для определения нового размера выплат Пенсионный фонд анализирует новые сведения:

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  • дополнительную выслугу лет, приобретенных во время повторной службы;
  • размер денежного обеспечения по последней должности перед увольнением.

Если эти показатели выросли, можно надеяться на увеличение пенсии.

Какие документы нужны для перерасчета

Самостоятельно собирать большой пакет документов обычно не нужно. Уполномоченные органы силовых структур передают в Пенсионный фонд необходимую информацию
Сюда входят:

  • денежный аттестат;
  • справки о дополнительных видах денежного обеспечения;
  • расчет выслуги лет.

После получения документов Пенсионный фонд проведет перерасчет и определит новый размер пенсии.

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выплаты мобилизация пенсия
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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