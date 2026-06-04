Пенсии в Украине: как изменится учет страхового стажа с августа

Пенсионеры на улице, табличка Пенсионного фонда. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцам изменили правила учета трудового стажа и начнут засчитывать даже те периоды работы, за которые не был уплачен единый социальный взнос. Более того, ПФУ будут помогать в поиске сведений, которые могли потеряться.

Об этом сообщает Новини. LIVE со ссылкой на эксперта канала "На пенсии".

Условия для зачисления "проблемного" стажа

Раньше было так: даже если человек добросовестно работал и получал зарплату, неуплата ЕСВ могла лишить его необходимых лет стажа для выхода на пенсию.

С августа 2026 года ситуация изменится. Вступает в силу Закон №4851-IX, который позволяет учитывать такие "проблемные" периоды при определении права на пенсию, даже если взносы не перечислялись в бюджет.

Впрочем, есть важное условие. Предприятие должно было официально начислять зарплату работнику и подавать соответствующую отчетность в налоговые органы.

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То есть государство должно видеть документальное подтверждение того, что взносы были начислены, даже если в бюджет так и не поступили. Именно эти периоды помогут украинцам набрать необходимый страховой стаж для выхода на пенсию в 60, 63 или 65 лет.

Что будет с размером пенсии

Новые правила не предусматривают автоматического увеличения выплат.

Для определения размера пенсии будут учитывать только те месяцы, за которые страховые взносы были фактически уплачены. То есть "проблемный" стаж поможет подтвердить право на пенсию, но не повлияет на сумму выплат так же, как периоды с уплаченным ЕСВ.

Пенсионный фонд будет помогать в поиске документов

Потеря бумажной трудовой книжки больше не будет означать серьезных проблем при оформлении пенсии. Отныне Пенсионный фонд не сможет просто отказать человеку в выплатах из-за отсутствия необходимых документов.

Новый закон обязывает ПФУ самостоятельно информировать человека, если в электронных реестрах не хватает сведений о трудовой деятельности, и помогать в поиске данных для правильного перерасчета или назначения пенсии.

Если бумажная трудовая книжка была потеряна или отсутствует, подтвердить трудовую деятельность можно будет с помощью:

электронных реестров;

архивных справок;

других официальных документов и источников информации.

Подать документы для оформления пенсии украинцы могут как в любом сервисном центре Пенсионного фонда, так и дистанционно через портал электронных услуг ПФУ.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что пенсионеры получают выплаты не в один день, а по специальному графику. В июне, как и раньше, деньги придут с 4 по 25 число. ПФУ начисляет выплаты в приоритетном порядке, поэтому некоторым украинцам деньги поступают раньше, чем другим.

Также Новини.LIVE сообщали, что отдельные пенсионеры имеют право на доплату в размере 20% от назначенной пенсии. Речь идет о жителях населенных пунктов, которые официально имеют статус горных. Для оформления дополнительных средств нужно иметь удостоверение и обратиться в Пенсионный фонд с заявлением.