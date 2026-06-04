Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Украинцам упростили оформление пенсий: как теперь будут считать стаж

Украинцам упростили оформление пенсий: как теперь будут считать стаж

Ua ru
Дата публикации 4 июня 2026 06:10
Пенсии в Украине: как изменится учет страхового стажа с августа
Пенсионеры на улице, табличка Пенсионного фонда. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцам изменили правила учета трудового стажа и начнут засчитывать даже те периоды работы, за которые не был уплачен единый социальный взнос. Более того, ПФУ будут помогать в поиске сведений, которые могли потеряться.

Об этом сообщает Новини. LIVE со ссылкой на эксперта канала "На пенсии".

Условия для зачисления "проблемного" стажа

Раньше было так: даже если человек добросовестно работал и получал зарплату, неуплата ЕСВ могла лишить его необходимых лет стажа для выхода на пенсию.

С августа 2026 года ситуация изменится. Вступает в силу Закон №4851-IX, который позволяет учитывать такие "проблемные" периоды при определении права на пенсию, даже если взносы не перечислялись в бюджет.

Впрочем, есть важное условие. Предприятие должно было официально начислять зарплату работнику и подавать соответствующую отчетность в налоговые органы.

Читайте также:

То есть государство должно видеть документальное подтверждение того, что взносы были начислены, даже если в бюджет так и не поступили. Именно эти периоды помогут украинцам набрать необходимый страховой стаж для выхода на пенсию в 60, 63 или 65 лет.

Что будет с размером пенсии

Новые правила не предусматривают автоматического увеличения выплат.

Для определения размера пенсии будут учитывать только те месяцы, за которые страховые взносы были фактически уплачены. То есть "проблемный" стаж поможет подтвердить право на пенсию, но не повлияет на сумму выплат так же, как периоды с уплаченным ЕСВ.

Пенсионный фонд будет помогать в поиске документов

Потеря бумажной трудовой книжки больше не будет означать серьезных проблем при оформлении пенсии. Отныне Пенсионный фонд не сможет просто отказать человеку в выплатах из-за отсутствия необходимых документов.

Новый закон обязывает ПФУ самостоятельно информировать человека, если в электронных реестрах не хватает сведений о трудовой деятельности, и помогать в поиске данных для правильного перерасчета или назначения пенсии.

Если бумажная трудовая книжка была потеряна или отсутствует, подтвердить трудовую деятельность можно будет с помощью:

  • электронных реестров;
  • архивных справок;
  • других официальных документов и источников информации.

Подать документы для оформления пенсии украинцы могут как в любом сервисном центре Пенсионного фонда, так и дистанционно через портал электронных услуг ПФУ.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что пенсионеры получают выплаты не в один день, а по специальному графику. В июне, как и раньше, деньги придут с 4 по 25 число. ПФУ начисляет выплаты в приоритетном порядке, поэтому некоторым украинцам деньги поступают раньше, чем другим.

Также Новини.LIVE сообщали, что отдельные пенсионеры имеют право на доплату в размере 20% от назначенной пенсии. Речь идет о жителях населенных пунктов, которые официально имеют статус горных. Для оформления дополнительных средств нужно иметь удостоверение и обратиться в Пенсионный фонд с заявлением.

пенсии Пенсионный Фонд социальная защита
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации