Повторна мобілізація після виходу на пенсію: українцям пояснили, як зміняться виплати

Гроші у гаманці, військовослужбовець. Фото: Новини.LIVE, Колаж: Новини.LIVE.

Після початку повномасштабної війни багато військових пенсіонерів повторно долучились до служби в ЗСУ. Водночас актуальним залишається питання: що ж буде з пенсійними виплатами та чи збільшаться вони після демобілізації.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

Кому продовжать виплачувати пенсію

Закон передбачає, що військові пенсіонери зберігають право на пенсію, якщо їх повторно залучили до служби:

під час мобілізації на особливий період;

за призовом із числа резервістів;

за контрактом на час особливого періоду — до його завершення або звільнення зі служби.

Тобто сама по собі мобілізація або підписання нового контракту не є підставою для припинення пенсійних виплат.

Чи можуть збільшити пенсію після служби

Після звільнення зі служби військовий може розраховувати на перерахунок пенсії.

Для визначення нового розміру виплат Пенсійний фонд аналізує нові відомості:

Читайте також:

додаткову вислугу років, набутих під час повторної служби;

розмір грошового забезпечення за останньою посадою перед звільненням.

Якщо ці показники зросли, можна сподіватись на збільшення пенсії.

Які документи потрібні для перерахунку

Самостійно збирати великий пакет документів зазвичай не потрібно. Уповноважені органи силових структур передають до Пенсійного фонду необхідну інформацію

Сюди входять:

грошовий атестат;

довідки про додаткові види грошового забезпечення;

розрахунок вислуги років.

Після отримання документів Пенсійний фонд проведе перерахунок та визначить новий розмір пенсії.

Раніше Новини.LIVE пояснювали, як зміняться правила зарахування страхового стажу для українців. Деякі періоди роботи врахують до пенсії навіть тоді, коли роботодавець не сплатив ЄСВ, але офіційно нараховував зарплату та подавав звітність. ПФУ зобов’язали допомагати громадянам шукати відсутні дані про трудову діяльність.

Також Новини.LIVE розповідали, що таке довічна пенсія та кому платитимуть протягом усього життя після виходу на пенсію. Йдеться про пенсіонерів за віком, людей з безстроковою інвалідністю та окремі категорії громадян зі спеціальними умовами пенсії.