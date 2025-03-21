Пенсии в Украине — как законно повысить размер назначенной пенсии

Люди пенсионного возраста читают документы. Фото: Freepik

Украинцы могут обращаться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) за перерасчетом выплат. Юристы объяснили, что существует как минимум три основания для пересмотра пенсий.



Об этом говорится на портале "Юристы.ua".

Проблема с низкими пенсиями украинцев

На портале в одном из сообщений гражданка попросила объяснить, могут ли специалисты Пенсионного фонда пересмотреть свое решение относительно размера назначенной ранее пенсии. Речь идет о ситуации, когда при расчете пенсии взяли период, когда была низкая заработная плата. Также, несмотря на статус пострадавшей от аварии на ЧАЭС, государство выплачивает фактически минимальную пенсию без надбавок.

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"Имею следующую проблему: Мама, имея 50 летний стаж работы, статус пострадавшей от аварии на ЧАЭС, получает почти минимальную пенсию. Можно ли изменить период за который назначалась пенсия? Поскольку, при обращении к представителям пенсионного фонда они ответили, что такой маленький уровень з/п обусловлен тем, что период, за который брался расчет, была низкая заработная плата. Кто выбирал этот период (бухгалтерия с работы или представители ПФУ)? Пенсия назначена была в 2013 году. Есть ли какая-то надбавка для чернобыльцев? Есть ли надбавка за отработанные годы сверх необходимого страхового стажа?", — говорится в обращении.

Основания для перерасчета пенсий

Юристы дали объяснение, что страховой стаж исчисляют территориальные органы Пенсионного фонда на основе информации, содержащейся в системе персонифицированного учета, и данных, включенных на основании документов в реестр застрахованных лиц Госреестра общеобязательного государственного соцстрахования.

В основном перерасчет производится, если у гражданина увеличился трудовой стаж или выросла зарплата, по ст. №42 Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

"Итак, пенсионеру не нужно указывать причину перерасчета, но можно отметить, что ПФУ должен самостоятельно определить оптимальный вариант расчета. В таком случае Пенсионный фонд проведет два вычисления и определит, как будет пересчитана пенсия: на основе увеличения заработной платы, или учитывая оба фактора — обновленную зарплату и стаж", — сообщили специалисты.

Среди оснований перерасчета пенсии:

Повышение заработной платы

Перерасчет возможен в случае, если после назначения пенсии по возрасту или инвалидности гражданин более двух лет получал более высокую заработную плату, чем та, на которую была исчислена пенсионная выплата. Пересматривают размер пенсии раз в два года. Если доход будет расти и в дальнейшем, то будет иметь право обратиться за перерасчетом суммы. Осуществить его можно не ранее, чем через два года после прошлого перерасчета.

Дополнительный трудовой стаж

В случае, если гражданин вышел на пенсию с неполным страховым стажем и продолжил работать, то за каждые два года работы могут пересчитать пенсию на основе нового стажа.

"Но если человек после выхода на пенсию продолжает работать и приобретает стаж, достаточный для назначения полной пенсии, то перерасчет можно провести сразу. Ждать два года после последнего перерасчета не нужно", — отмечают специалисты.

Повышение прожиточного минимума в стране

Перерасчет на основе повышения прожиточного минимума в стране проводится автоматически, без обращения лица. Для граждан, которые не работают, перерасчет проводят с даты, когда был установлен размер нового уровня прожиточного минимума.

Для тех, кто продолжает работать, перерасчет проводят с даты увольнения или прекращения своей деятельности.

Другие причины для перерасчета пенсии:

предоставление в ПФУ документов о страховом стаже или доходе, которые не были учтены при исчислении пенсии;

установление доплат, повышений (в частности, речь идет о лицах, получающих военные пенсии, пенсии за особые заслуги, а также почетные звания "заслуженный"/"народный");

повышение на основе заявления участника боевых действий;

в случае потери кормильца.

Ранее мы писали, что некоторые украинцы получили старые размеры пенсионных выплат, несмотря на объявленную индексацию. При этом в правительстве предупреждали, что индексация имеет целью осовременивание пенсий, поэтому те, кто вышел на заслуженный отдых недавно, не получат повышения.

Также мы рассказывали, каким был коэффициент зарплаты около 20 лет назад для расчета пенсии. Из-за огромной инфляции в предыдущие годы граждане, которые давно вышли на заслуженный отдых, сейчас имеют мизерные выплаты.