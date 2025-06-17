Пошлины на сою и рапс — что известно об экспортных ограничениях и когда их могут ввести

Деньги в руках. Фото: УНИАН

Изменения в Налоговом кодексе и введение новой пошлины в размере 10% на экспорт сои и рапса (законопроект №13134), будут иметь негативные последствия как для агросектора, так и для украинской экономики.

Об этом написал в своем Telegram-канале глава Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики Олег Нивьевский.

Реклама

Читайте также:

Подробнее о пошлинах на экспорт сои и рапса

Как пояснил Олег Нивьевский, появление пошлины снизит цены на сою — экспорт будет менее выгодным, часть продукции остается на внутреннем рынке. Такая ситуация выгодна переработчикам, ведь они будут покупать продукцию дешевле, а перерабатывать больше. Однако понесут убытки аграрии, у которых уменьшатся доходы из-за падения цен.

Глава Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики подчеркивает, что государство формально выигрывает — за счет пошлины бюджет дополучит более 4 млрд гривен. При этом совокупные потери фермеров достигают более 9 млрд гривен. По предварительным подсчетам, чистые общеэкономические потери для Украины будут на уровне от 200 млн гривен до 500 млн грн.

Еще один негативный эффект — появление пошлины может заставить аграриев сеять меньше сои или вообще ее не выращивать. В таком случае валютная выручка от экспорта существенно уменьшится.

"Пошлина на сою — минус для экономики.

И если добавить сюда потери от пошлины на рапс (от -80 до -170 млн грн), то имеем суммарно от -280 млн до -670 млн грн потерь для государства", — написал Олег Нивьевский.

О чем законопроект №13134

Речь идет о Проекте Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины для расширения доступа к услугам лекарственных средств, подлежащих закупке другой, уполномоченной на осуществление закупок в сфере здравоохранения, путем заключения договоров управляемого доступа. Двое народных депутатов — Андрей Мотовиловец и Дмитрий Кисилевский внесли в документ правку №4, в которой предложили установить пошлины в 10% на экспорт сои и рапса.

Как отмечает издание Latifundist, Кисилевский во время Налогового комитета 13 июня обосновал свое предложение тем, что некоторым странам Европейского Союза не нравится украинский сырьевой экспорт.

"Они нам это выдвигают как претензию, они вводят против нас квоты и ограничения. И что они делают — дважды зарабатывают на нас: один раз на пошлинах и квотах против нас, и на переработке нашего сырья. А мы страдаем от того, как сложно вывозить сырье, блокируется граница для других товаров. Эта инициатива, которую мы обсуждаем, она возвращает ситуацию наоборот", — сказал Дмитрий Кисилевский.

Напомним, 3 июня Европейская комиссия (ЕК) сообщила о восстановлении довоенных квот на импорт украинской агропродукции. Но некоторые товары будут поставляться в ЕС без ограничений. Узнавайте также, сколько агропродукции получил ЕС от Украины в 2024 году.