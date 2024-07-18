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Минцифры профинансирует украинские стартапы — кто и как получит средства

18 июля 2024 12:35
Ксения Симонова - Редактор
Стартапы получат деньги на продвижение - детали программы Минцифры
Работа над стартапом. Фото: opendatatech
Ксения Симонова - Редактор

Министерство цифровой трансформации Украины объявило трехмесячную акселерационную программу для украинских стартапов. На их продвижение выделят суммарно 5,8 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

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"5,8+ миллиона гривен на развитие open data-стартапов. Участвуйте в Open Data Accelerator", — говорится в сообщении.

Речь идет о трехмесячной акселерационной программе для украинских стартапов, разрабатывающих технологические решения на основе открытых данных. Проекты участников должны:

  • преодолевать социально-экономические вызовы;
  • способствовать прозрачности, открытости;
  • борьбе с коррупцией.

Организаторы планируют отобрать 10–15 команд, которые получат:

  • финансы из общего фонда — в 5,8 млн грн;
  • доступ к лекциям, воркшопам и менторской поддержке;
  • бонусы и специальные предложения от партнеров;
  • возможность привлечь инвесторов и партнеров к своему стартапу;
  • получить поддержку от 1991 года Accelerator после завершения программы.

Как зарегистрироваться для участия в программе

Подавать заявки на отбор в программе могут стартапы из Украины, которые уже ведут работу по реализации, развитию или масштабированию проекта на основе открытых данных.

Необходимо успеть подать заявку до 16 августа. Детали и форма анкеты доступны по ссылке.

"Развиваем сферу открытых данных в Украине вместе. Open Data Accelerator реализуется при поддержке Министерства цифровой трансформации и благодаря проекту "Поддержка цифровой трансформации", финансируемому USAID и UK Dev. Партнеры в реализации проекта — Фонд Восточная Европа и SocialBoost", — добавили в Минцифре.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы по государственной программе "Власна справа" имеют возможность получить микрогранты от 50 тыс. до 250 тыс. гривен. В ее рамках средства можно направить на покупку или лизинг оборудования, сырья или других материалов, необходимых для бизнеса.

Также мы сообщали, что украинские власти готовят налоговые изменения для физлиц-предпринимателей. Повышение налогов планируется ввести с 2025 года.

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