Стартапы получат деньги на продвижение - детали программы Минцифры

Минцифры профинансирует украинские стартапы — кто и как получит средства
Министерство цифровой трансформации Украины объявило трехмесячную акселерационную программу для украинских стартапов. На их продвижение выделят суммарно 5,8 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
Детали новой программы для стартапов
"5,8+ миллиона гривен на развитие open data-стартапов. Участвуйте в Open Data Accelerator", — говорится в сообщении.
Речь идет о трехмесячной акселерационной программе для украинских стартапов, разрабатывающих технологические решения на основе открытых данных. Проекты участников должны:
- преодолевать социально-экономические вызовы;
- способствовать прозрачности, открытости;
- борьбе с коррупцией.
Организаторы планируют отобрать 10–15 команд, которые получат:
- финансы из общего фонда — в 5,8 млн грн;
- доступ к лекциям, воркшопам и менторской поддержке;
- бонусы и специальные предложения от партнеров;
- возможность привлечь инвесторов и партнеров к своему стартапу;
- получить поддержку от 1991 года Accelerator после завершения программы.
Как зарегистрироваться для участия в программе
Подавать заявки на отбор в программе могут стартапы из Украины, которые уже ведут работу по реализации, развитию или масштабированию проекта на основе открытых данных.
Необходимо успеть подать заявку до 16 августа. Детали и форма анкеты доступны по ссылке.
"Развиваем сферу открытых данных в Украине вместе. Open Data Accelerator реализуется при поддержке Министерства цифровой трансформации и благодаря проекту "Поддержка цифровой трансформации", финансируемому USAID и UK Dev. Партнеры в реализации проекта — Фонд Восточная Европа и SocialBoost", — добавили в Минцифре.
Что еще стоит знать
Напомним, украинцы по государственной программе "Власна справа" имеют возможность получить микрогранты от 50 тыс. до 250 тыс. гривен. В ее рамках средства можно направить на покупку или лизинг оборудования, сырья или других материалов, необходимых для бизнеса.
Также мы сообщали, что украинские власти готовят налоговые изменения для физлиц-предпринимателей. Повышение налогов планируется ввести с 2025 года.
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