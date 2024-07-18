Стартапи отримають гроші на просування — деталі програми Мінцифри

Робота над стартапом. Фото: opendatatech

Міністерство цифрової трансформації України оголосило тримісячну акселераційну програму для українських стартапів. На їх просування виділять сумарно 5,8 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

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Деталі нової програми для стартапів

"5,8+ мільйона гривень на розвиток open data-стартапів. Беріть участь в Open Data Accelerator", — йдеться у повідомленні.

Йдеться про тримісячну акселераційну програму для українських стартапів, які розробляють технологічні рішення на основі відкритих даних. Проєкти учасників мають:

долати соціально-економічні виклики;

сприяти прозорості, відкритості;

боротьбі з корупцією.

Організатори планують відібрати 10–15 команд, які отримають:

фінанси із загального фонду — у 5,8 млн грн;

доступ до лекцій, воркшопів та менторської підтримки;

бонуси й спеціальні пропозиції від партнерів;

можливість залучити інвесторів та партнерів до свого стартапу;

отримати підтримку від 1991 Accelerator після завершення програми.

Як зареєструватися для участі у програмі

Подавати заявки на відбір у програму можуть стартапи з України, які вже ведуть роботу над реалізацією, розвитком або масштабуванням проєкту на основі відкритих даних.

Необхідно встигнути подати заявку до 16 серпня. Деталі та форма анкети доступні за посиланням.

"Розвиваємо сферу відкритих даних в Україні разом. Open Data Accelerator реалізується за підтримки Міністерства цифрової трансформації та завдяки проєкту "Підтримка цифрової трансформації", що фінансується USAID і UK Dev. Партнери в реалізації проєкту — Фонд Східна Європа та SocialBoost", — додали у Мінцифри.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці за державною програмою "Власна справа" мають можливість отримати мікрогранти від 50 тис. до 250 тис. гривень. В її рамках кошти можна спрямувати купівлю чи лізинг обладнання, сировини чи інших матеріалів, необхідних для бізнесу.

Також ми повідомляли, що українська влада готує податкові зміни для фізосіб-підприємців. Підвищення податків планують запровадити з 2025 року.