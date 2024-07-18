Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Мінцифри профінансує українські стартапи — хто і як отримає кошти arrow

Мінцифри профінансує українські стартапи — хто і як отримає кошти

18 липня 2024 12:35
Ксенія Симонова - Редактор
Стартапи отримають гроші на просування — деталі програми Мінцифри
Робота над стартапом. Фото: opendatatech
Ксенія Симонова - Редактор

Міністерство цифрової трансформації України оголосило тримісячну акселераційну програму для українських стартапів. На їх просування виділять сумарно 5,8 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Читайте також:

Деталі нової програми для стартапів

"5,8+ мільйона гривень на розвиток open data-стартапів. Беріть участь в Open Data Accelerator", — йдеться у повідомленні.

Йдеться про тримісячну акселераційну програму для українських стартапів, які розробляють технологічні рішення на основі відкритих даних. Проєкти учасників мають:

  • долати соціально-економічні виклики;
  • сприяти прозорості, відкритості;
  • боротьбі з корупцією.

Організатори планують відібрати 10–15 команд, які отримають:

  • фінанси із загального фонду — у 5,8 млн грн;
  • доступ до лекцій, воркшопів та менторської підтримки;
  • бонуси й спеціальні пропозиції від партнерів;
  • можливість залучити інвесторів та партнерів до свого стартапу;
  • отримати підтримку від 1991 Accelerator після завершення програми.

Як зареєструватися для участі у програмі

Подавати заявки на відбір у програму можуть стартапи з України, які вже ведуть роботу над реалізацією, розвитком або масштабуванням проєкту на основі відкритих даних.

Необхідно встигнути подати заявку до 16 серпня. Деталі та форма анкети доступні за посиланням.

"Розвиваємо сферу відкритих даних в Україні разом. Open Data Accelerator реалізується за підтримки Міністерства цифрової трансформації та завдяки проєкту "Підтримка цифрової трансформації", що фінансується USAID і UK Dev. Партнери в реалізації проєкту — Фонд Східна Європа та SocialBoost", — додали у Мінцифри.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці за державною програмою "Власна справа" мають можливість отримати мікрогранти від 50 тис. до 250 тис. гривень. В її рамках кошти можна спрямувати купівлю чи лізинг обладнання, сировини чи інших матеріалів, необхідних для бізнесу.

Також ми повідомляли, що українська влада готує податкові зміни для фізосіб-підприємців. Підвищення податків планують запровадити з 2025 року.

фінансова допомога Мінцифри стартап фінанси гроші

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

16 липня 2024
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня

4 липня 2024
Text

23:54 Дикий назвав оптимальний вік для українського бійця

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку