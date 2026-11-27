Деньги в кармане военной формы. Фото: Новини.LIVE

На сайте Кабинета министров зарегистрирована петиция с требованием повысить базовое денежное обеспечение военнослужащих до 50 000 гривен в месяц с 1 января 2027 года. Автор предлагает не учитывать в этой сумме боевые доплаты и другие надбавки, а также сохранить все действующие дополнительные выплаты. По состоянию на 27 ноября инициатива собрала чуть более 10 000 голосов из необходимых 25 000.

Новини.LIVE рассказывают о деталях инициативы.

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Какие выплаты военным предлагают установить в 2027 году

Автор электронной петиции №41/011014-26эп Елена Чернятинская предлагает с 1 января 2027 года установить базовое ежемесячное денежное обеспечение военнослужащих на уровне не менее 50 000 гривен.

При этом указанная сумма должна выплачиваться без учета дополнительных вознаграждений за выполнение боевых задач, участие в боевых действиях, службу в районах ведения боевых действий и других предусмотренных законодательством доплат.

То есть речь идет о повышении именно основного денежного довольствия, а не о сумме вместе с боевыми выплатами.

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Почему предлагают повысить денежное обеспечение

В тексте обращения отмечается, что с 2022 года выплаты значительной части военнослужащих фактически остаются на уровне около 20 000 гривен в месяц.

В то же время за это время существенно подорожали продукты питания, жилье, коммунальные услуги, транспорт и другие необходимые товары и услуги.

Автор подчеркивает, что военные ежедневно защищают Украину, часто находятся в опасных условиях, длительное время служат вдали от своих семей и не всегда имеют возможность полноценно отдыхать.

По ее мнению, повышение денежного довольствия должно стать частью социальной защиты не только самих защитников, но и членов их семей.

Какие изменения предлагается ввести для военных

Помимо установления базового обеспечения на уровне 50 000 гривен, автор обращения просит правительство предусмотреть еще несколько мер.

В частности, предлагается:

сохранить все действующие дополнительные выплаты и надбавки военнослужащим;

не включать боевые вознаграждения и другие доплаты в базовые 50 000 гривен;

предусмотреть необходимые средства для повышения выплат в Государственном бюджете Украины на 2027 год;

регулярно пересматривать размер денежного обеспечения с учетом инфляции, стоимости жизни и условий прохождения службы.

Таким образом, автор хочет закрепить не только конкретный размер базовой выплаты, но и механизм ее дальнейшего пересмотра.

Сколько голосов уже собрало обращение

По состоянию на 27 ноября 2026 года электронная петиция набрала чуть более 10 000 подписей из 25 000, необходимых для рассмотрения Кабинетом министров.

Таким образом, для достижения установленного порога инициативе необходимо собрать еще почти 15 000 голосов.

Если обращение наберет необходимое количество подписей в установленный срок, его должны рассмотреть в соответствии с установленной процедурой. В то же время даже поддержка 25 000 граждан не означает автоматического повышения выплат — правительство должно рассмотреть предложение и дать официальный ответ.

Ранее Новини.LIVE сообщали, какими будут минимальные выплаты военнослужащим в декабре. На размер денежного довольствия влияют должность, звание, стаж службы, род войск и другие условия. Отдельную часть дохода военнослужащих могут составлять дополнительные вознаграждения за выполнение боевых и специальных задач.

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