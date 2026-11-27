Гроші в кишені військової форми. Фото: Новини.LIVE

На сайті Кабінету міністрів зареєстрували петицію з вимогою підвищити базове грошове забезпечення військовослужбовців до 50 000 гривень на місяць із 1 січня 2027 року. Авторка пропонує не враховувати в цій сумі бойові доплати та інші надбавки, а також зберегти всі чинні додаткові виплати. Станом на 27 листопада ініціатива зібрала трохи більш як 10 000 голосів із необхідних 25 000.

Новини.LIVE розповідають про деталі ініціативи.

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Які виплати військовим пропонують встановити у 2027 році

Авторка електронної петиції №41/011014-26еп Олена Чернятинська пропонує з 1 січня 2027 року встановити базове щомісячне грошове забезпечення військових на рівні не менше 50 000 гривень.

При цьому зазначена сума має виплачуватися без урахування додаткових винагород за виконання бойових завдань, участь у бойових діях, службу в районах ведення бойових дій та інших передбачених законодавством доплат.

Тобто йдеться про підвищення саме основного грошового забезпечення, а не про суму разом із бойовими виплатами.

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Чому пропонують підвищити грошове забезпечення

У тексті звернення зазначається, що з 2022 року виплати значної частини військовослужбовців фактично залишаються на рівні близько 20 000 гривень на місяць.

Водночас за цей час суттєво подорожчали продукти харчування, житло, комунальні послуги, транспорт та інші необхідні товари й послуги.

Авторка наголошує, що військові щодня захищають Україну, часто перебувають у небезпечних умовах, тривалий час служать далеко від своїх родин і не завжди мають можливість повноцінно відпочивати.

На її думку, підвищення грошового забезпечення має стати частиною соціального захисту не лише самих захисників, а й членів їхніх сімей.

Які зміни пропонують запровадити для військових

Окрім встановлення базового забезпечення на рівні 50 000 гривень, авторка звернення просить уряд передбачити ще кілька кроків.

Зокрема, пропонується:

зберегти всі чинні додаткові виплати та надбавки військовослужбовцям;

не включати бойові винагороди та інші доплати до базових 50 тисяч гривень;

передбачити необхідні кошти для підвищення виплат у Державному бюджеті України на 2027 рік;

регулярно переглядати розмір грошового забезпечення з урахуванням інфляції, вартості життя та умов проходження служби.

Таким чином, авторка хоче закріпити не лише конкретний розмір базової виплати, а й механізм її подальшого перегляду.

Скільки голосів уже зібрало звернення

Станом на 27 листопада 2026 року електронна петиція набрала трохи більш як 10 000 підписів із 25 000 необхідних для розгляду Кабінетом міністрів.

Отже, для досягнення встановленого порогу ініціативі потрібно зібрати ще майже 15 000 голосів.

Якщо звернення набере необхідну кількість підписів у визначений строк, його мають розглянути відповідно до встановленої процедури. Водночас навіть підтримка 25 000 громадян не означає автоматичного підвищення виплат — уряд має розглянути пропозицію та надати офіційну відповідь.

Раніше Новини.LIVE розповідали, якими будуть мінімальні виплати військових у грудні. На розмір грошового забезпечення впливають посада, звання, тривалість служби, вид військ та інші умови. Окрему частину доходу захисників можуть становити додаткові винагороди за виконання бойових і спеціальних завдань.

Також дізнавайтеся, які виплати отримують військові під час лікування за кордоном. Саме направлення до закордонної клініки не означає втрату права на основні виплати та додаткову винагороду. Водночас для їх продовження необхідно належним чином оформити лікування.