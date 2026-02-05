Видео
Главная Финансы Минимум 17,29 тыс. грн — кому изменили нормы к средней зарплате

Минимум 17,29 тыс. грн — кому изменили нормы к средней зарплате

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 14:30
Минимальная средняя зарплата в 17,29 тыс. грн — для кого ужесточили требования
Человек держит кошелек с деньгами. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году изменились нормы по минимальной средней заработной плате, которую должны выплачивать розничные торговцы подакцизными товарами. В случае нарушения требования по новому показателю бизнесу грозит потеря соответствующих лицензий.

Об этом рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на закон "О Государственном бюджете-2026".

Читайте также:

Как изменились требования к зарплатам в 2026 году

В рамках закона №4536-IX, предусмотрено четкое требование к размеру минимальной средней зарплаты для предприятий, занимающихся реализацией подакцизных товаров.

Согласно правилам, она должна составлять не менее двух минимальных зарплат, установленной на 1 января отчетного года. В 2026 году размер "минималки" повысился с 8 000 до 8 647 грн.

Учитывая это, размер средней зарплаты теперь должен составлять не менее 17 290 грн, а не 16 000 грн, как было в прошлом году.

Такие правила распространяются на работодателей, у которых есть лицензии на:

  1. Розничную торговлю спиртными напитками;
  2. Продажу в рознице сидра/перри (без спирта);
  3. Розничную продажу табачных изделий;
  4. Торговлю жидкостями для электронных сигарет/торговлю горючим.

Только для части продавцов предусмотрены более лояльные условия. Речь идет о точках продаж площадью до 500 кв. метров, расположенных за пределами областных центров (за не менее 50 км). Для таких торговцев требование к минимальной ежемесячной средней зарплате равно 1,5 "минималки", то есть речь идет о сумме 12 970 грн.

Наказание бизнеса за нарушение требования по зарплате

Регулятор наделен правом аннулировать соответствующие лицензии на ведение определенного вида бизнеса в случае несоответствия средней ежемесячной зарплаты установленному минимальному требованию в течение трех полных календарных месяцев.

Органы контроля уполномочены осуществлять такие проверки во время общего мониторинга деятельности бизнеса в вопросе соблюдения норм законодательства о лицензировании.

Речь идет о требовании относительно минимальной средней зарплаты для каждого отдельного работодателя, а не индивидуальных выплат работников. Для этого они обязаны дополнять выплаты различными премиями, надбавками, матпомощью.

Ранее мы сообщали, что в этом году действует схема окладов для госслужащих на основании классификации должностей. Это гарантирует уровень выплат в зависимости от сложности и уровня ответственности.

Еще рассказывали, что в ВРУ зарегистрировали законопроект, предусматривающий дополнительные гарантии для зарплат работников. Он запрещает самостоятельно менять условия оплаты труда.

зарплаты работа деньги минимальная зарплата работодатели
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
