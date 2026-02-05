Минимальная средняя зарплата в 17,29 тыс. грн — для кого ужесточили требования

Минимум 17,29 тыс. грн — кому изменили нормы к средней зарплате
В 2026 году изменились нормы по минимальной средней заработной плате, которую должны выплачивать розничные торговцы подакцизными товарами. В случае нарушения требования по новому показателю бизнесу грозит потеря соответствующих лицензий.
Как изменились требования к зарплатам в 2026 году
В рамках закона №4536-IX, предусмотрено четкое требование к размеру минимальной средней зарплаты для предприятий, занимающихся реализацией подакцизных товаров.
Согласно правилам, она должна составлять не менее двух минимальных зарплат, установленной на 1 января отчетного года. В 2026 году размер "минималки" повысился с 8 000 до 8 647 грн.
Учитывая это, размер средней зарплаты теперь должен составлять не менее 17 290 грн, а не 16 000 грн, как было в прошлом году.
Такие правила распространяются на работодателей, у которых есть лицензии на:
- Розничную торговлю спиртными напитками;
- Продажу в рознице сидра/перри (без спирта);
- Розничную продажу табачных изделий;
- Торговлю жидкостями для электронных сигарет/торговлю горючим.
Только для части продавцов предусмотрены более лояльные условия. Речь идет о точках продаж площадью до 500 кв. метров, расположенных за пределами областных центров (за не менее 50 км). Для таких торговцев требование к минимальной ежемесячной средней зарплате равно 1,5 "минималки", то есть речь идет о сумме 12 970 грн.
Наказание бизнеса за нарушение требования по зарплате
Регулятор наделен правом аннулировать соответствующие лицензии на ведение определенного вида бизнеса в случае несоответствия средней ежемесячной зарплаты установленному минимальному требованию в течение трех полных календарных месяцев.
Органы контроля уполномочены осуществлять такие проверки во время общего мониторинга деятельности бизнеса в вопросе соблюдения норм законодательства о лицензировании.
Речь идет о требовании относительно минимальной средней зарплаты для каждого отдельного работодателя, а не индивидуальных выплат работников. Для этого они обязаны дополнять выплаты различными премиями, надбавками, матпомощью.
