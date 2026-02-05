Мінімальна середня зарплата у 17,29 тис. грн — для кого посилили вимоги

Людина тримає гаманець з грошима. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році змінилися норми щодо мінімальної середньої заробітної плати, яку мають виплачувати роздрібні торгівці підакцизними товарами. У разі порушення вимоги щодо нового показника бізнесу загрожуватиме втрата відповідних ліцензій.

Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на закон "Про Державний бюджет-2026".

Реклама

Читайте також:

Як змінилися вимоги до зарплат у 2026 році

В рамках закону №4536-IX, передбачена чітка вимога до розміру мінімальної середньої зарплати для підприємств, що займаються реалізацією підакцизних товарів.

Згідно з правилами, вона має становити щонайменше дві мінімальні зарплати, встановленої на 1 січня звітного року. У 2026 році розмір "мінімалки" підвищився з 8 000 до 8 647 грн.

З огляду на це, розмір середньої зарплати тепер повинен становити щонайменше 17 290 грн, а не 16 000 грн, як було минулого року.

Такі правила поширюються на роботодавців, у яких є ліцензії на:

Роздрібну торгівлю спиртними напоями; Продаж у роздрібі сидру/пері (без спирту); Роздрібний продаж тютюнових виробів; Торгівлю рідинами для електронних сигарет/торгівлю пальним.

Лише для частини продавців передбачені лояльніші умови. Йдеться про точки продажу площею до 500 кв. метрів, розташованих за межами обласних центрів (за щонайменше 50 км). Для таких торгівців вимога до мінімальної щомісячної середньої зарплати дорівнює 1,5 "мінімалки", тобто йдеться про суму 12 970 грн.

Покарання бізнесу за порушення вимоги щодо зарплати

Регулятор наділений правом анулювати відповідні ліцензії на ведення певного виду бізнесу у разі невідповідності середньої щомісячної зарплати встановленій мінімальній вимозі протягом трьох повних календарних місяців.

Органи контролю уповноважені здійснювати такі перевірки під час загального моніторингу діяльності бізнесу у питанні дотримання норм законодавства щодо ліцензування.

Йдеться про вимогу щодо мінімальної середньої зарплати для кожного окремого роботодавця, а не індивідуальних виплат працівників. Для цього вони зобов'язані доповнювати виплати різними преміями, надбавками, матдопомогою.

Раніше ми повідомляли, що цьогоріч діє схема окладів для держслужбовців на основі класифікації посад. Це гарантує рівень виплат залежно від складності та рівня відповідальності.

Ще розповідали, що в ВРУ зареєстрували законопроєкт, що передбачає додаткові гарантії для зарплат працівників. Він забороняє самостійно змінювати умови оплати праці.