Минимальные госгарантии: кому предусмотрена пенсия в 3 540 грн

Пожилая женщина, деньги в кошельке. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, кому предусмотрены выплаты в связи с потерей кормильца. Согласно действующим нормам законодательства, минимально гарантированная пенсия назначается лишь некоторым нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца, которые находились на его содержании, при наличии на день смерти страхового стажа.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на ПФУ.

Кому предусмотрена пенсия в связи с потерей кормильца

По информации фонда, назначение пенсии в связи с потерей кормильца осуществляется в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Пенсия может предоставляться нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца, который их содержал. Однако право на такую минимальную государственную поддержку имеют не все родственники, а только те, кто подпадает под определенные нормами законодательства категории:

Супруг/супруга, родители, если они имеют инвалидность или достигли пенсионного возраста; Несовершеннолетние дети, а также дети старше 18 лет, если у них имеется инвалидность, установленная до достижения этого возраста; Дети, получающие образование на дневной форме обучения, в возрасте до 23 лет; Сироты, которым не более 23 лет; Члены семьи лиц, пропавших без вести, при условии, что они находились на их содержании; Супруг/супруга, а при их отсутствии — один из родителей, брат, сестра, дедушка/бабушка умершего, если они не работают и осуществляют уход за его ребенком (детьми) в возрасте до восьми лет.

Каков минимальный размер пенсии в 2026 году

Согласно законодательству, размер минимально гарантированной пенсии зависит от числа нетрудоспособных членов семьи. А именно:

для одного члена семьи начисляется 50% пенсии по возрасту умершего кормильца;

для двух и более — 100% такой пенсии, распределенной между ними поровну.

Нижний предел для таких выплат в зависимости от количества получателей составляет:

для одного нетрудоспособного члена семьи — 2 361 грн;

для двух граждан — 2 833 грн;

для трех и более — 3 541 грн.

Согласно правилам, выплаты начисляются до окончания нетрудоспособности получателя, а для пожилых граждан — назначаются пожизненно.

Для оформления пенсии можно обратиться двумя способами:

лично в сервисный центр Пенсионного фонда;

удаленно через веб-портал электронных услуг ПФУ/портал "Дія".

Ключевым условием является подача заявления в течение 12 месяцев после смерти кормильца, в противном случае человек может лишиться возможности своевременного назначения выплат.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в конце лета некоторые категории украинцев смогут получить финансовую помощь в дополнение к пенсии. Размер выплат будет зависеть от определенных статусов, в частности, некоторым начислят 650 грн. Рассчитывать на соответствующие выплаты смогут родственники погибших или ветеранов войны, а также погибших защитников, если они не вступили в брак повторно.

Еще Новини.LIVE сообщали, что в ПФУ уточнили правила учета страхового стажа для пенсии при различных обстоятельствах. В фонде предоставили исчерпывающий список документов для его подтверждения для безработных, студентов и военных. Также объяснили, чем страховой стаж отличается от трудового.