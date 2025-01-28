Минимальное денежное довольствие бойцов ВСУ — как будут считать в феврале

Человек держит денежные купюры. Фото: Armyinform

Украинские военнослужащие Вооруженных сил получают ежемесячно денежное довольствие, которое не может быть ниже минимального уровня. Известно, какие составляющие гарантированных выплат бойцов в 2025 году.

Соответствующий вопрос регулирует приказ Министерства обороны №260.

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Каждая из составляющих денежного довольствия бойцов урегулирована постановлением "Об утверждении Порядка выплаты денежного довольствия военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам". Также действуют и другие нормативные акты в зависимости от обстоятельств. В частности, размеры премирования установлены отдельными телеграммами главы оборонного ведомства.

Минимальный размер денежного обеспечения для бойцов Сухопутных войск ВСУ на штатной должности с минимальным тарифным разрядом имеет следующие составляющие:

должностной оклад по первому тарифному разряду — 2,47 тыс. гривен;

оклад по воинскому званию солдат — 530 гривен;

надбавка за особенности прохождения службы 65% — 1,95 тыс. гривен;

премия (первый тарифный разряд, выслуга лет — менее одного года) — 15,635 тыс. гривен;

возможная индексация — около 100 гривен;

Таким образом, если у военного отсутствуют удержания и взыскания, то в целом сможет рассчитывать на минимально начисленную сумму в 20,715 тыс. гривен за месяц.

Стоит отдельно заметить, что налог на доходы физлиц с военнослужащих не удерживают, а военный сбор составляет 1,5%, тогда как у остальных категорий граждан он вырос до 5%.

В частности, каждый военный может воспользоваться специальным калькулятором, который рассчитывает денежное обеспечение по основным видам выплат военнослужащих по ссылке.

Скриншот. Источник: Минобороны

Когда начисляют выплаты военным

По нормативно-правовым актам, регулирующим порядок выплат, денежное довольствие военнослужащим выплачивается до 20 числа месяца, следующего за месяцем начисления.

Таким образом, например, в феврале будет осуществлена выплата средств за январь. Как правило, сроки выплаты денег зависят от нескольких факторов, а именно — размера и специфики воинской части. Однако подавляющее большинство из них осуществляют выплату денежного довольствия между 5 и 15 числом ежемесячно.

Ранее мы рассказывали, что украинцы на военной службе в Вооруженных силах по контракту могут получать стабильную зарплату и ряд преимуществ в виде соцподдержки и права выбора места службы. Выплаты останутся неизменны в феврале текущего года.

Также мы сообщали, украинские бойцы могут получить дополнительное вознаграждение. В феврале оно также будет зависеть от вида деятельности, региона и степени вовлеченности к отпору агрессии РФ.